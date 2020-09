Quyền Linh rớt nước mắt trước ông bố bị con gái trách móc trên sóng truyền hình

Tập 14 Đối mặt cảm xúc lên sóng ngày 4.9 trên kênh HTV7 với sự tham gia của dàn cố vấn là đạo diễn Lê Hoàng, nghệ sĩ Trung Dân và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Khách mời tuần này là Thu Thìn, 20 tuổi, đang theo học diễn xuất tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Theo như Thu Thìn chia sẻ, gia đình của cô hiện tại có 3 người là cô, anh trai và bố. Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh trai của Thìn phải ở với bác từ lúc nhỏ, chỉ còn 2 bố con nương tựa vào nhau. Tuy nhiên, cả hai bố con lại có khoảng cách vô hình. Khách mời chia sẻ: “Từ trước đến giờ bố chưa bao giờ nói chuyện với em dù hai người ở chung một nhà. Em có làm gì, đi đâu bố cũng không hề hỏi em”.

Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn từ khi còn nhỏ nên lên lớp 8, Thu Thìn đã kiếm tiền để phụ giúp nhưng lại không cho bố biết. Cô bươn chải với đủ loại công việc như phục vụ quán ăn, quán cà phê, phát tờ rơi… để kiếm tiền đi học và nuôi dưỡng ước mơ diễn xuất. Do vậy, cô thường xuyên đi học muộn và bị nhà trường mời phụ huynh. Tuy nhiên, bố của Thu Thìn do quá bận rộn nên không thể đến gặp giáo viên, hơn nữa ông còn trách Thìn gây chuyện, không nghĩ tới ông. Cô rơi nước mắt tâm sự: “Em thèm được ăn cơm với bố, muốn bố con ngồi với nhau nói chuyện, coi tivi nhưng không được”. Không có cơ hội gần gũi, tâm sự nên bố Thìn không hề hay biết những việc xảy ra xung quanh con gái mình, ngay cả việc cô chia tay người yêu. Nữ khách mời tiết lộ thời điểm đó, cô muốn gọi cho ông tâm sự nhưng không thể mở lời. “Bố và con ở chung nhà với nhau nhưng sao khoảng cách giữa con và bố xa quá”, cô nói.

Thu Thìn bày tỏ sự không hài lòng trước cách cư xử của bố ruột trên sóng truyền hình Ảnh: BTC

Lắng nghe chia sẻ của Thu Thìn, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: “Nếu ông bố là người lao động chân tay mà thu nhập 3-4 triệu/tháng có nghĩa ông ấy là một người lao động đơn giản. Mà những người như vậy thường tâm hồn rất bình dị và không nói được những điều phức tạp, chỉ lo cơm nước trong nhà. Ông bố này đáng để cảm thông. Cái sai của em là em đòi hỏi bố phải đến với mình nhưng em lại không đến với bố”. Cũng giống ý kiến này, nghệ sĩ Trung Dân cũng cho rằng Thu Thìn đang đòi hỏi quá sức tưởng tượng so với hoàn cảnh của gia đình mình. Nam nghệ sĩ cũng không ngần ngại nói nữ khách mời có mặt ở chương trình với mong muốn giãi bày với bố sợ rằng không nhiều bằng những ý muốn khác.

Đối mặt với con gái, ông Sáng - bố của Thu Thìn chia sẻ: “Ở dưới bố có nghe con tâm sự, bố biết bấy lâu nay bố cũng có lỗi với con. Bố chỉ lo làm, không để ý tới con nên có gì con hãy tha thứ cho bố. Hôm nay bố rất bất ngờ, mới hiểu thời gian qua con có nhiều ấm ức nên giờ có gì con cứ nói với bố để bố hiểu và sửa sai. Bố hứa sẽ làm cho con vui, không để cho con buồn nữa”. Đồng thời, ông khẳng định không ghét bỏ gì con gái, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo. Lắng nghe những lời của đấng sinh thành nói, Thu Thìn rơi nước mắt, bày tỏ mong muốn từ nay về sau bố con có thể thoải mái tâm sự với nhau vì không có ai có thể so sánh được với máu mủ của mình.

Khiến bố khóc đến ngã khụy trên sân khấu, cô gái trẻ bị dàn cố vấn trách móc quá đòi hỏi Ảnh: BTC

Sau một lúc tâm sự, Thu Thìn bảo bố nhìn lên màn hình để cùng xem lại những khoảnh khắc mà hai bố con đã có với nhau từ bé tới giờ. Bố Thu Thìn nhìn chăm chăm vào màn hình mãi mà không thấy gì, ông nóng lòng hỏi: “Sao không lên hình?” Nghe bố hỏi vậy, Thu Thìn đáp: “Chắc là bố cũng không bất ngờ gì đúng không? Bởi vì, đâu có tấm hình nào đâu bố. Con rất muốn chụp hình với bố nhưng từ nhỏ tới giờ hai bố con đâu có tấm hình nào đâu. Sau chương trình này, con muốn bố con mình sẽ gần gũi nhau hơn và sẽ có những tấm hình kỉ niệm. Lỡ sau này quá muộn rồi mà cũng không có một tấm hình kỉ niệm để nhìn lại thì sẽ rất là đau lòng”. Nghe những chia sẻ này, ông Sáng bật khóc thành tiếng và ngã khụy trên sân khấu. Trước cảnh tượng đó, MC Quyền Linh, dàn cố vấn và tất cả mọi người có mặt trong trường quay đều rơi nước mắt xót xa.

Quyền Linh chia sẻ: “Khi thấy hình ảnh anh gục xuống Linh thật sự xót xa cho một người bố, khi nhận ra bố con không có được 1 tấm hình chung nó đau lòng đến mức nào. Không phải là chúng ta lên đây để nói xấu gì nhau đâu, chắc là do bận mưu sinh nên anh cũng không có thời gian chụp hình với con gái. Chắc chắn, sau ngày hôm nay thì bố con sẽ có nhiều thời gian để tâm sự với nhau, chụp hình với nhau”. Đạo diễn Lê Hoàng tiếp lời: “Anh là một đạo diễn và quen rất nhiều nữ diễn viên và nhiều người có bi kịch về bố nặng hơn em gấp nghìn lần. Thứ nhất, bố đánh đập mẹ bị con gái nhìn thấy. Thứ hai, bố rượu chè be bét không quan tâm gia đình. Thứ ba, bố mà suốt ngày vòi vĩnh tiền con cái. Thứ tư, những người bố thô lỗ. Những nữ diễn viên đó khi nói về bố đều nghẹn ngào, tức tối, căm phẫn nhưng không làm gì được vì họ vẫn là bố mình. Cho nên, nếu hôm nay nói em có một bi kịch nào ở đây thì đó là bi kịch đẹp nhất mà anh thấy. Anh thấy em may nhiều hơn rủi rất nhiều và người có lỗi ở đây là em chứ không phải bố em”.