Quyền Linh tranh cãi nảy lửa với Phi Thanh Vân

Nghe các cố vấn nêu quan điểm của mình, MC Quyền Linh nói: “Trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ im lặng để giữ hạnh phúc cho những đứa con mặc dù họ rất bức xúc”. Phi Thanh Vân không đồng tình với quan điểm của nam MC. Cô nói: “Cái sự im lặng đó là một sự hi sinh cố chấp, một sự hi sinh ngốc nghếch. Thực sự, một người đàn ông không cần một người phụ nữ hi sinh một cách cố chấp và ngốc nghếch như vậy. Những người phụ nữ cần phải nói lên quan điểm của mình và cần phải dung hòa để người đàn ông của mình biết rằng em đang muốn gì, em đang cần gì và chúng ta cần dung hòa tất cả mâu thuẫn trong gia đình như thế nào. Trời đất ơi, không nói ra thì làm sao ai hiểu được”.