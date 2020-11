Quyền Linh xót xa trước hoàn cảnh 'gà trống nuôi con' của đại úy 43 tuổi

Chia sẻ về tình trường, Ngọc Hà từng trải qua 2 mối tình chính thức. Cô chia sẻ mình muốn lập gia đình nhưng đều bị phía nhà trai chê bai ngoại hình, hứa hẹn mãi nhưng không cưới. Mối tình gần nhất của Ngọc Hà chia tay cách đây vài tháng vì người kia không chịu xác định mối quan hệ. “Em quen ai người ta cũng kêu chờ, trong khi em ngày càng lớn tuổi, em không biết chờ đến bao giờ. Em đăng ký chương trình này từ năm 2017, lúc đó em còn quen người ta nhưng chờ hoài tời giờ họ cũng không cưới. Em chạy xuống chương trình này mấy lần rồi, em muốn yên bề gia thất rồi nên không muốn chờ nữa”, cô nói.

Về phía Văn Khoan, anh nghẹn ngào khi chia sẻ về cuộc hôn nhân với người vợ quá cố. Đại úy kể: “Tôi là người đã có gia đình, vợ tôi là cô giáo. Vợ mất năm 2017 rồi, hiện tôi đang ở vậy nuôi hai con. Cháu lớn năm nay 17 tuổi, cháu nhỏ 11 tuổi đều đang sống cùng tôi”. Nghe đến đây, MC Quyền Linh cúi cầu xót xa trước hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của khách mời.

Trong khi đó, Hồng Vân cũng thẳng thắn hỏi Ngọc Hà có ngại về hoàn cảnh của đàng trai. Nữ khách mời bộc bạch: “Em chỉ lo các bé còn nhỏ thì cần sự chăm sóc của cha nhiều hơn. Em sợ người đó không quan tâm tới em”. Hồng Vân liền lên tiếng: “Vấn đề là do mình hết, các cháu đã có ba rồi nhưng thiếu mẹ. Nếu em hay, em làm mẹ của tụi nó luôn đó. Thật sự điều đó được hay không là do mình hết. Em có hiểu ý chị không? Anh này đi tìm vợ, trong khi hai người kia cứ kêu em chờ hoài, em lại đang đi tìm chồng. Chị nghĩ cái này do ông tơ bà nguyệt sắp đặt rồi, nghiêm túc luôn đó”.