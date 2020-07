Ray Fisher tố đạo diễn 'Justice League' bạo lực trên trường quay

Ray Fisher không phải là người duy nhất không hài lòng với Joss Whedon. Trước đây Gal Gadot cũng từng cho biết cô khó chịu khi đạo diễn này bắt diễn cảnh The Flash ngã lên người nhân vật Wonder Woman do cô đảm nhận. - Ảnh: Warner Bros./Shutterstock