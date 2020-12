Rita Ora nộp phạt hơn 13.000 USD vì tổ chức tiệc sinh nhật mùa Covid-19

Ngày 30.11, truyền thông đồng loạt đưa tin nữ ca sĩ Rita Ora tự nguyện nộp phạt 13.300 USD (hơn 300 triệu đồng) vì tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành ở Mỹ. Theo đó, giọng ca Your song đánh dấu cột mốc 30 tuổi cùng với bạn bè và gia đình tại một nhà hàng sang trọng ở Notting Hill, London (Anh). Rita Ora xuất hiện đầu tiên trong trang phục lộng lẫy cùng khẩu trang màu đen. Sau đó, cánh paparazzi ghi lại được nhiều hình ảnh khách mời bao gồm chị em nhà Cara Delevingne, Vas J Morgan... đến buổi tiệc bằng cửa sau của nhà hàng với rượu cầm trên tay.

Chị của nữ ca sĩ cùng một người bạn đến mừng sinh nhật em gái ẢNH: THE SUN

Theo DailyMail, ngôi sao nhạc Pop và bạn bè tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ trước khi bị người dân xung quanh báo cảnh sát. Một số sĩ quan đã đến hiện trường để kiểm tra nhưng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh Rita Ora vi phạm các quy định bảo vệ sức khỏe mùa Covid-19 . Dù vậy, loạt ảnh tiệc tùng của nữ ca sĩ sinh năm 1990 bị công chúng chỉ trích dữ dội. Khán giả cho rằng Rita Ora quá ích kỷ khi tổ chức tiệc sinh nhật bất chấp nguy cơ lây nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 . "Cô ta không biết sợ hay sao thế? Kim Kardashian và Kendall Jenner chưa đủ à?", "Có vẻ như người nổi tiếng có thể làm bất cứ mọi thứ họ muốn nhỉ?", "Thật ngu ngốc"... là những bình luận của cư dân mạng.

Cara Delevingne cũng có mặt trong buổi tiệc ẢNH: THE SUN

Không để sự việc thêm ồn ào, giọng ca Anywhere đã lên tiếng xin lỗi thông qua chức năng story của Instagram ngày 30.11. "Xin chào mọi người, tôi đã tham dự một buổi họp mặt nhỏ với bạn bè để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Tôi hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng chúng ta sắp hết cách ly xã hội và mọi thứ vẫn đang ổn. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã vi phạm các quy tắc bảo vệ sức khỏe và khiến mọi người gặp nguy hiểm. Đây là một lỗi nghiêm trọng, không thể bào chữa được. Tôi đã hiểu được những hành động này vô trách nhiệm như thế nào. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm", Rita Ora viết. Không những thế, cô còn bày tỏ sự xấu hổ trước những nhân viên y tế đã làm việc chăm chỉ để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Một nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ cho biết cô tự nguyện nộp phạt 13.300 USD như cách để bù đắp lỗi sai của mình. Tuy nhiên, cảnh sát Anh vẫn đang trong quá trình điều tra sự việc và sẽ đưa ra thông báo sớm nhất.

Cảnh sát đến khám xét nhà hàng ẢNH: THE SUN

Rita Ora là nữ ca sĩ người Anh và từng đảm nhận vị trí giám khảo The Voice UK, nổi tiếng với giọng hát đẹp và lối trình diễn bốc lửa cuốn hút. Cô từng giành được nhiều giải thưởng lớn như Bambi Award 2015, Global Award - Best Pop 2017 và 2018. Bản hit Black Widow song ca với Iggy Azalea nhận được giải BMI Pop Awards 2015, ASCAP Pop Music Awards 2015, BMI Urban Awards 2015. Ngoài ra, nghệ sĩ trẻ cũng nổi tiếng với vai trò diễn viên khi đóng phim từ năm 13 tuổi và ghi dấu ấn với các tác phẩm: Spivs, Fast & Furious 6, Southpaw, Twist, 50 Shades of Grey...