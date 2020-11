Rộ tin Vương Phi chia tay Tạ Đình Phong và cặp kè tình trẻ

Trong khi đó, Vương Phi và Tạ Đình Phong đã không gặp nhau trong nhiều tháng vì một người ở Bắc Kinh còn một người lại ở Hồng Kông. Thậm chí sinh nhật Tạ Đình Phong cuối tháng 8 vừa qua thiên hậu làng nhạc Trung Quốc cũng vắng mặt. Về phía tài tử họ Tạ, anh bận rộn với việc làm giám khảo chương trình The Voice China, tham gia các chương trình giải trí, kinh doanh nhà hàng và đóng phim Raging Fire (2021). Ngôi sao sinh năm 1980 còn tự thực hiện show riêng mang tên 12 đạo Phong vị. Hình ảnh Tạ Đình Phong lặng lẽ đi xem người dân sinh hoạt văn nghệ bên hồ một mình được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi xót xa. Trước tin đồn tan vỡ, cả Tạ Đình Phong lẫn Vương Phi đều giữ im lặng.

"Tại sao trứng cá muối và gan ngỗng có thể trở thành món ngon đắt đỏ trên thế giới? Đó chính là bởi các đầu bếp phương Tây cùng chung tay quảng bá nó. Trung Quốc cũng có những đặc sản tuyệt vời. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ tự hào nói rằng ẩm thực Trung Quốc là đặc sắc nhất", nam ca sĩ đình đám bộc bạch.

Tài tử họ Tạ được khán giả công nhận là một nghệ sĩ đa tài với sự nghiệp ca hát và khả năng diễn xuất ấn tượng. Tuy nhiên 4 năm gần đây anh chỉ xuất hiện trong một số phim điện ảnh là Heartfall Arises (2016), I Love That Crazy Little Thing (2016), Cook up A Storm (2017) và Air Strike (2018) với thời lượng lên hình không nhiều. Chính vì thế khán giả muốn Tạ Đình Phong hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn.