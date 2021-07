Sản phẩm dành cho fan của nhóm nhạc Kpop bị trả hàng vì kém chất lượng

Đầu năm nay, Brave Girls bất ngờ nổi lên như một hiện tượng Kpop sau gần 10 năm hoạt động. Tuy nhiên, khi bắt đầu trở nên nổi tiếng, nhóm cũng vướng thị phi không đáng có, điển hình là vụ sản phẩm ăn theo chất lượng dỏm đang gây xôn xao thời gian gần đây.

Vấn đề xuất phát từ các mặt hàng chính thức do chính công ty quản lý của nhóm Brave Girls sản xuất. Dù mang danh là hàng chính hãng (official good), nhưng chất lượng sản phẩm lại khiến người hâm mộ ngán ngẩm. Đặc biệt, bộ ly nhỏ để uống rượu soju bị chỉ trích là không xứng với giá tiền. Fan cho hay bộ ly nhỏ bao gồm bốn cái và có giá 55.000 (hơn 1 triệu đồng). Thế nhưng, hình ảnh trang trí trên ly lại mờ nhạt và kém sang. “Tôi bật cười thành tiếng khi thấy ly rượu soju đó”, “Em tự làm ly rượu còn đẹp và chất lượng hơn cái này”, “Giống như công ty lấy miếng sticker đâu đó dán vào cái ly vậy”… là những bình luận của dân mạng khi thấy ly soju in hình Brave Girls một cách “mờ ảo”.

Ly rượu soju in hình Brave Girls mờ nhạt và có dấu hiệu bị vỡ nét ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HAN CINEMA Nhiều fan cho rằng sản phẩm của nhóm có chất lượng không xứng với giá tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Tương tự, các sản phẩm khác cũng hứng “gạch đá” vì thiết kế quá đơn giản và không được tinh xảo như các nghệ sĩ khác. Quá bức xúc, một số fan đã yêu cầu công ty hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng. Hầu hết cư dân mạng cũng ủng hộ người hâm mộ Brave Girls nên đòi quyền lợi cho mình và kêu gọi công ty nên chăm chút cho các sản phẩm kỹ lưỡng hơn. Nhiều người ý kiến: “Thành thật mà nói, công ty nên chọn phong cách làm sản phẩm nhìn đẹp mắt hơn đi”, “Sao công ty lại biến Brave Girls thành ra như thế này, chẳng chịu đầu tư cho nhóm gì cả. Xin hãy làm việc đàng hoàng hơn đi”, “Công ty quá keo kiệt”, “Sản phẩm trông rẻ tiền quá. Làm ơn làm ăn có tâm đi”…

Bộ ảnh của Brave Girls cũng bị chê là không được đầu tư ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP