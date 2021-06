Sao Mỹ bị kết án, thấy hối hận tột cùng vì tham gia giáo phái tình dục

Allison Mack tham gia NXIVM từ năm 2010 và bị FBI bắt hồi tháng 4.2018 vì những hành vi sai trái liên quan đến giáo phái này. Tháng 4.2019, cô bị phán quyết với tội danh tống tiền và âm mưu tống tiền. Nghệ sĩ này còn bị cáo buộc có hành vi dụ dỗ nô lệ tình dục cho kẻ đứng đầu NXIVM - Keith Raniere cũng như nhóm phụ DOS - một hội kín toàn nữ, nơi các nạn nhân bị ép buộc phải trở thành nô lệ tình dục của gã này.

NXIVM được mô tả là một công ty có nhiệm vụ nâng cao nhận thức, thúc đẩy nền văn minh, nhân đạo và tôn vinh giá trị của con người. Tuy nhiên, giáo phái này thực chất lại dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ cả tin làm nô lệ tình dục. Nữ diễn viên Catherine Oxenberg từng lên án vạch trần tội ác của tổ chức đen tối này sau khi con gái của cô là India Oxenberg bị sập bẫy. Hành trình đưa India thoát khỏi NXIVM được minh tinh này chia sẻ trong cuốn sách Captive: A Mother's Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult ra mắt năm 2018.

Năm 2017, nữ diễn viên người Canada - Sarah Edmondson cũng từng tiết lộ chi tiết quá trình hoạt động trong giáo phái trước công chúng. Tháng 9.2019, cô đã xuất bản cuốn hồi ký Scarred: The True Story of How I Escaped NXIVM, the Cult that Bound My Life để mô tả chi tiết hơn về hành trình thoát khỏi NXIVM.