Nữ diễn viên Canada tiết lộ quá khứ gia nhập giáo phái tình dục

“Sập bẫy” giữa lúc mất phương hướng cuộc đời

Theo lời kể của nữ nghệ sĩ người Canada, năm 2005, khi mới 28 tuổi, cô bắt đầu hành trình du lịch ở vùng Caribbean kéo dài một tuần nhằm khám phá những vấn đề về tâm linh và điện ảnh. Sao nữ này hi vọng chuyến đi sẽ giúp một nhân vật chẳng mấy tên tuổi, kinh nghiệm và mối quan hệ như mình có thể tìm kiếm nhiều cơ hội mới, gặp gỡ những con người có tầm ảnh hưởng trong nền công nghiệp phim ảnh.

“Lúc ấy, tôi là một diễn viên trẻ đang kiếm tìm gần như mọi thứ: bước ngoặt cuộc đời, cách kiếm tiền, những người bạn đem đến cho tôi nhiều cơ hội và hơn bao giờ hết là tìm thấy mục đích của cuộc đời mình”, Sarah Edmondson viết trong cuốn hồi ký Scarred: The True Story of How I Escaped NXIVM, the Cult that Bound My Life (tạm dịch: Vế sẹo: Câu chuyện thật sự về cách tôi đã thoát khỏi NXIVM, hội cuồng giáo trói buộc cuộc sống tôi). Cô hồi tưởng: “Trước khi lên chuyến tàu ấy, tôi đã luôn giữ ý định sẽ gặp gỡ những người đang sống có lý tưởng từ đó có thể biết được phần nào hướng đi của đời mình”.

Cuốn hồi ký vừa được ngôi sao người Canada xuất bản với ảnh bìa là hình Sarah Edmondson phơi bày vết sẹo được khắc trên da thuở cô còn nằm trong tổ chức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

The New York Times ví những gì sắp xảy ra với Sarah Edmondson khi ấy chẳng khác nào một bộ phim kinh dị. “Khán giả biết thừa là có một cái cây ăn thịt người đang ẩn nấp bên trong của hàng hoa trông có vẻ đáng yêu ấy. Họ muốn hét thật to rằng đừng nên vô trong đó. Thế nhưng, cái kết luôn chỉ có một: nhân vật chính bước vào và bị nuốt chửng”, tờ báo này bình luận.

Trên con tàu định mệnh ấy, Sarah Edmondson gặp gỡ nhà làm phim Mark Vicente rồi được ông mời tham gia một nhóm kín với mục đích thúc đẩy giao lưu giữa các thành viên đồng thời phát triển những khả năng tiềm ẩn của mỗi người. Nữ diễn viên sinh năm 1977 đã không hề biết rằng hắn là một nhân vật chủ chốt của giáo phái tình dục NXIVM do một người tên Keith Raniere lãnh đạo. Tổ chức bí ẩn này đã có từ năm 1998 và được đột lốt dưới danh một công ty đa cấp. Ở tuổi 28, Sarah Edmondson tự nhận mình vẫn còn quá trẻ để nếm trải sự đời và biết tránh khỏi những cám dỗ mang vỏ bọc đường hoàng. Cô nhanh chóng gia nhập tổ chức mà chẳng hề biết những cơn ác mộng đang chờ mình ở phía trước…

Dụ dỗ hàng trăm “con mồi” mới cho tổ chức

Nhớ lại những ký ức về Keith Raniere - kẻ đứng đầu tổ chức, Sarah Edmondson từng tiết lộ rằng hắn là một người giỏi thuyết giảng và có khả năng khiến người nghe tôn thờ mình như những vị thần. Người này đánh vào tâm lý dễ bị tổn thương, không có khả năng phòng vệ của các đối tượng vừa gia nhập từ đó đem đến những buổi diễn thuyết giúp họ trở nên tích cực, lạc quan, tin tưởng và muốn gắn bó lâu dài với tổ chức.

Sarah Edmondson từng có được những lợi ích béo bở từ NXIVM trước khi khám phá ra tội ác của giáo phái tình dục này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NEWS YORK TIMES

Thậm chí, ngay cả Sarah Edmondson cũng phải thừa nhận rằng những buổi đầu bước chân vào giáo phái, bản thân cảm thấy tốt hơn rất nhiều. “Những buổi gặp đầu tiên thực sự có ích đối với những diễn viên đang mất phương hướng như tôi. Họ giúp tôi tự tin, muốn được người khác thừa nhận từ đó tôi cảm thấy mọi chuyện tiến triển rất khả quan, tôi đi thử vai nhiều hơn và không còn phải dùng thuốc ngủ để có thể ngon giấc”, nữ diễn viên này kể lại trên trang Refinery29.

Nữ nghệ sĩ 42 tuổi sau đó chính thức trở thành một trong số 16.000 người tham gia NXIVM. Trong cuốn hồi ký vừa xuất bản, ngôi sao người Canada cho biết cô đã chi hàng ngàn USD cho những kế hoạch được những kẻ lãnh đạo hứa hẹn sẽ đem lại “sự chuyển hóa cá nhân”. Trong 12 năm gia nhập giáo phái, Sarah Edmondson đã đồng sáng lập một “chi nhánh” của tổ chức ở quê nhà Canada. Tại đây, cô làm đầy túi của mình bằng tiền hoa hồng từ việc dụ dỗ hàng trăm người tham gia NXIVM và trở thành “ngôi sao sáng giá” của giáo phái với “tỉ lệ lôi kéo người tham gia thành công cao nhất trong tổ chức”. Edmondson lúc ấy say trong biển tiền mà mình kiếm được, cô tận hưởng thú hưởng lạc xa hoa với những phụ nữ khác của NXIVM, trong đó có nữ diễn viên Allison Mack và mua thêm một chiếc xe hơi sang trọng.

Tuy nhiên, cuộc sống như mơ của Sarah Edmondson sớm tàn, thay vào đó là chuỗi ngày tăm tối khi biết được sự thật đằng sau giáo phái tưởng chừng rất lành mạnh kia. Mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng vào năm 2017 khi Lauren Salzman - một thành viên kỳ cựu của tổ chức đồng thời là bạn của Sarah Edmondson mời cô tham gia nhóm Dominium Obsequious Sororium (tức Chủ nhân của những nô lệ). Trong một buổi tiệc kín, Salzman đã yêu cầu nữ diễn viên và 4 người phụ nữ khác thoát y để khắc lên da thịt con dấu mà theo cô, đó là đại diện của 4 nguyên tố trong tự nhiên.

Nhiều năm hoạt động trong NXIVM , Sarah Edmondson quyết định đưa mọi chuyện ra khỏi bóng tối... ẢNH: IMDB

Đưa tội ác của NXIVM phơi bày trước công chúng

Sau khi họ phải chịu những cơn đau đớn khi kim loại nóng chảy trên da thịt cùng những cơn co giật bởi chấn thương, Sarah Edmondson đã quyết định vạch trần tổ chức này với FBI. Ngày 18.10.2017, The New York Times đã có một bài viết ngay trang nhất đề cập đến giáo phái NXIVM cùng với tấm ảnh sao nữ này kéo thắt lưng quần xuống và để lộ “biểu tượng” được khắc trên da.

Những sự thật kinh hoàng về tổ chức này cũng được phơi bày trước công chúng. Suốt những năm hoạt động, giáo phái nói trên đã lưu trữ hàng loạt thông tin nhạy cảm của nhiều phụ nữ và lấy chúng ép nạn nhân phải dụ dỗ thêm nhiều “con mồi” khác gia nhập tổ chức. Những người này bị trở thành công cụ để họ sai khiến từ công việc nhà cho đến phục vụ những ham muốn tình dục bệnh hoạn.

Được biết, đã có khoảng 50 người từng quan hệ tình dục với Keith Raniere. Trong một phiên tòa kéo dài sáu tuần, các nhân chứng đã kể lại những cơn ác mộng của họ tại NXIVM: bị “tẩy não”, chế độ ăn kiêng chẳng khác nào bỏ đói, làm nô lệ tình dục - tất cả đều được thực hiện dưới tay hung bạo của gã đàn ông này. Đáng nói, một trong những nạn nhân của Keith Raniere chỉ mới 15 tuổi. Một người khác bị giam trong một căn phòng nhỏ suốt hai năm vì sức hấp dẫn của cô đối với người đàn ông khác khiến hắn ta cảm thấy ghen tị.

Khi những bí mật được lôi ra ánh sáng, Keith Raniere đã chạy ra nước ngoài và bị bắt khi đang lẩn trốn trong một biệt thự ở thành phố Puerto Vallarta (Mexico) trước khi được đưa về Mỹ. Gã bị buộc tội mua bán tình dục, bóc lột sức lao động cùng nhiều tội danh khác. Năm đồng phạm khác của hắn cũng đã thú nhận nhiều tội danh khác nhau. Án phạt cuối cùng dành cho kẻ cầm đầu giáo phái tình dục này sẽ được công bố vào 25.9 tới. Theo dự đoán từ các chuyên gia trong ngành, Keith Raniere có khả năng lãnh án từ 15 năm tù cho đến chung thân.

Mở đầu cuốn hồi ký vừa phát hành, Sarah Edmondson cho biết cô kể câu chuyện của mình để gửi lời xin lỗi đến những người thân yêu đã xa lánh mình vì gia nhập giáo phái trên đồng thời là hành động thể hiện sự đấu tranh đối với những điều sai trái. Tuy nhiên, nhiều người đang đặt câu hỏi về những lời kể của nữ diễn viên. Phải chăng Sarah Edmondson là một nhà nữ quyền dũng cảm, một người tiên phong trong thời đại #MeToo hay cô chỉ là một kẻ được hưởng lợi từ giáo phái đang cảm thấy thâm tâm bứt rứt và vấp phải một thứ danh lợi đầy đau đớn? Mặc kệ những câu hỏi còn đang bị bỏ ngỏ, Sarah Edmondson vừa nhận lời đóng vai chính trong một bộ phim tài liệu về NXIVM.