Minh tinh Hollywood kể lại hành trình đưa con gái thoát khỏi giáo phái tình dục

Câu chuyện cũ một lần nữa lên sóng truyền hình

Được biết, India Oxenberg (sinh năm 1991) - con gái của nữ diễn viên nổi tiếng Catherine Oxenberg đã có 6 năm hoạt động trong giáo phái tình dục NXIVM trước khi được mẹ quyết lôi ra khỏi tổ chức này. “Ngày 16.4.2017, một thành viên trốn khỏi NXIVM nói với tôi rằng tôi cần phải cứu con gái mình ra khỏi tổ chức này. Tôi chẳng thể hiểu cô ấy đang nói về vấn đề gì”, ngôi sao sinh năm 1961 mở lời trong đoạn giới thiệu ở tập mới nhất của series tài liệu nổi tiếng E! True Hollywood Story phát sóng hôm 6.10.

Minh tinh 58 tuổi muốn kể câu chuyện của mình để "mở đường" cho những gia đình đã và đang trải qua việc người mà họ yêu thương không còn là chính mình chỉ vì giáo phái kỳ lạ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH E!NEWS

Theo lời kể của Catherine Oxenberg, dù trước đó đã từng cùng con tham gia các khóa học “nhập môn” tại NXIVM nhưng cô đã sớm từ bỏ vì thấy những kiến thức được truyền đạt quá xa lạ và có phần cực đoan. Bà mẹ 58 tuổi quyết định không gắn bó với tổ chức trong khi con gái cô thì ngược lại. Mặc dù nhận thấy NXIVM có những dấu hiệu bất thường, minh tinh vẫn không thuyết phục được con gái rời tổ chức. Chỉ sau khi người phụ nữ nói trên khuyên cô nên cứu lấy India, nữ diễn viên mới khám phá ra những sự thật về giáo phái tình dục này. Kể từ đó, cô lao vào hành trình giải cứu con gái.

Catherine Oxenberg cho biết khi đã rời tổ chức, India Oxenberg mới nhận thức được sự thao túng của NXIVM đối với những nạn nhân mà tổ chức này tuyên bố phục vụ. Ngôi sao của series truyền hình Dynasty đình đám một thời tiếp tục chia sẻ trong đoạn giới thiệu của chương trình: “Khi con bé nhận ra mình đã bị lừa dối như thế nào bởi những người mà nó tôn thờ và tin tưởng, India gần như tan vỡ. Tuy nhiên, những ký ức về NXIVM đã mờ dần theo thời gian, nhất là khi khi cô bé đã hòa nhập với cuộc sống”.

Trước khi được tiết lộ trong chương trình E! True Hollywood Story, câu chuyện của Catherine Oxenberg đã được nữ diễn viên tiết lộ trong cuốn sách xuất bản tháng 8.2018 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đó chỉ là mà mở đầu và kết thúc của một câu chuyện dài mà Catherine Oxenberg là người dẫn dắt. Để con gái India Oxenberg trở về làm một người bình thường như hiện tại, nữ diễn viên này đã phải dành cả một quá trình dài để lôi tội ác của NXIVM ra ngoài ánh sáng. Hành trình ấy từng được minh tinh 58 tuổi mô tả trong cuốn sách Captive: A Mother's Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult ra mắt năm 2018. Chưa dừng lại ở đó, Escaping the NXIVM Cult: A Mother’s Fight to Save Her Daughter - một bộ phim dựa theo những lời kể của minh tinh người Mỹ cũng vừa được phát sóng vào cuối tháng 9 vừa qua. Dẫu không còn là câu chuyện quá mới mẻ song những chia sẻ của Catherine Oxenberg vẫn nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Vén màn bí ẩn về NXIVM

Trở lại năm 2011, Catherine Oxenberg và con gái đã tham sự khóa học của NXIVM sau khi một người bạn tin cậy của nữ diễn viên giới thiệu rằng khóa học của tổ chức này sẽ giúp thay đổi cuộc sống. “Cô ấy nói với tôi rằng họ sẽ giúp tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tư duy. Người này thậm chí khoe rằng việc kinh doanh của mình đang phất lên và thu về rất nhiều tiền”, nữ diễn viên 58 tuổi kể với Fox News vào năm 2018. Đúng thời điểm đó, con gái của cô dự định kinh doanh riêng nên muốn dành thời gian để học hỏi và hai người đã tham gia lớp học này với hi vọng các kiến thức trong đó sẽ có ích cho India.

Bà mẹ ba con từng tham gia các khóa học mở đầu của NXIVM nhưng quyết định không gia nhập giáo phái ẢNH: SHUTTERSTOCK

Những ngày đầu đến lớp, minh tinh phim I married a princess vẫn không nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng của giáo phái này. Thế nhưng, 5 ngày sau đó, hai mẹ con đã trải qua nhiều thứ kỳ lạ: người thuyết giảng mặc trang phục kỳ dị, sử dụng những ngôn ngữ xa lạ, bắt học viên ký thỏa thuận không được tiết lộ thông tin và sau khi kết thúc khóa học, mỗi học viên phải “chiêu mộ” thêm những người khác tham gia... “Tôi đã từ chối yêu cầu đi tuyên truyền như thế bởi tôi đã tốn quá nhiều tiền vào lớp học này và không còn nợ gì họ để phải nghe lời”, Catherine Oxenberg trả lời trong một cuộc phỏng vấn. Trong lúc mẹ dứt khoát không đăng ký thành viên của tổ chức thì India Oxenberg lại tỏ ra say sưa với những gì được nghe và cô bé quyên góp phần lớn số tiền thừa kế của mình vào NXIVM rồi gắn bó với giáo phái.

Trên trang web chính thức, NXIVM tự mô tả mình là một công ty có nhiệm vụ nâng cao nhận thức, thúc đẩy nền văn minh, nhân đạo và tôn vinh giá trị của con người. Tuy nhiên, giáo phái này đã bị buộc tội tuyển dụng phụ nữ làm nô lệ tình dục dưới danh nghĩa của một tổ chức giúp đỡ phụ nữ. Người sáng lập giáo phái này là Keith Raniere (hiện đang bị giam giữ vì cáo buộc buôn bán tình dục, bóc lột sức lao động cùng nhiều tội danh khác).

Keith Raniere, kẻ đứng đầu NIXVM, từng biến nhiều phụ nữ thành công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

“Tổ chức này được vận hành theo kiểu chủ - nô lệ. Chỉ có những “nô lệ” hạng nhất (khoảng 7 đến 12 người) mới biết được danh tính kẻ cầm đầu còn những “nô lệ” khác sẽ nhận nhiệm vụ đi lôi kéo người mới vào NIXVM. Thường thì những con mồi mới là những người bạn, người thân thiết với những thành viên này bởi họ không mảy may nghi ngờ rằng bạn/người thân mình sẽ đẩy mình vào nơi nguy hiểm. Những phụ nữ khi chính thức là thành viên phải đóng một khoản gọi là phí thiệt hại”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sau khi đã đóng phí, những cô gái thực sự trở thành công cụ tình dục của gã đứng đầu. Nhiều người trong số đó phải chịu chế độ ăn kiêng gắt gao: “Keith Raniere bị cuốn hút bởi những phụ nữ gầy, vì vậy hắn ép họ theo chế độ ăn kiêng như kiểu bỏ đói và họ được giao nhiệm vụ quan trọng là làm tình với hắn. Những người này không muốn nhưng phải nghe lời vì nếu không làm hài lòng chủ nhân của mình, họ sẽ mất số tiền thế chấp giá trị đã nộp”. Catherine Oxenberg mất hai tuần để phát hiện ra sự thật này và nữ diễn viên đã bị sốc khi phát hiện tổ chức đen tối và quyết định đưa sự việc ra ngoài ánh sáng: “Tôi cần để mọi người biết về những thông tin thật sự về giáo phái và tìm cách can thiệp. Đây là một nhóm kinh khủng, lấy danh là tổ chức trao quyền cho phụ nữ nhưng lại dối trá và lợi dụng họ”.

Dẫu kể về nhiều trường hợp phụ nữ bị biến thành công cụ tình dục của Keith Raniere, Catherine Oxenberg nhấn mạnh India Oxenberg không phải nô lệ tình dục của tổ chức này ẢNH: GETTY

Để đưa con gái thoát khỏi NXIVM, cô đã công khai cuộc chiến chống lại tổ chức nói trên. “Có thể nó sẽ không bao giờ muốn thoát khỏi nơi đó, nhưng con bé quá tốt để phải chịu đựng cuộc sống như vậy. Nó xứng đáng với những điều tốt hơn. Tôi quyết định hành động và cái giá phải trả là sự ghẻ lạnh của con gái, nó không nói chuyện với tôi trong suốt một năm trời và rất tức giận khi tôi quyết định vạch trần sự thật”. Tuy nhiên, giờ India Oxenberg đã về nhà và dần trở lại bình thường.

Catherine Oxenberg không phải là người duy nhất vạch trần NXIVM. Năm 2017, nữ diễn viên người Canada Sarah Edmondson cũng từng tiết lộ quá trình hoạt động trong giáo phái: lôi kéo hàng trăm con mồi cho tổ chức, làm giàu từ những khoản hoa hồng nhờ dụ dỗ ác nạn nhân trước công chúng. Giữa tháng 9 vừa qua, nữ nghệ sĩ này đã xuất bản cuốn hồi ký Scarred: The True Story of How I Escaped NXIVM, the Cult that Bound My Life để mô tả chi tiết hơn về quá trình thoát khỏi NXIVM.