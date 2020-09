Sao nhí Kim Sae Ron mua xe và nhà riêng ở tuổi 20

là sao nhí nổi tiếng xứ Hàn, sinh năm 2000. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi, lần lượt xuất hiện trong các bộ phim như A brand new life với Go Ah Sung hay Man from nowhere với Won Bin. Nhờ tài năng của mình nên cô rất thành công ở mảng điện ảnh dù tuổi đời còn rất trẻ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Kim Sae Ron đã nhận 1 giải Rồng Xanh cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất vào năm 2014 khi hóa thân thành Sun Do Hee trong A girl at my door, đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử Ảnh Hậu Baeksang khi chỉ 14 tuổi. Cô hai lần được mời tham dự lễ trao giải Cannes vào năm 2009 và 2014 - một vinh dự không phải diễn viên trẻ nào cũng có được. Sau 11 năm, Kim Sae Ron đã tham gia 14 phim truyền hình và 11 phim điện ảnh