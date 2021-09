Sarah Harding qua đời sau cuộc chiến với ung thư vú

Bà gửi lời đến những người vẫn luôn ở bên cạnh con gái trong suốt hành trình vừa qua: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ nhiệt tình trong suốt năm qua. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với Sarah và đã giúp con bé có thêm sức mạnh, sự an ủi và biết được rằng mình vẫn luôn được yêu quý. Tôi biết Sarah không muốn mọi người nhớ đến mình cùng căn bệnh kinh khủng này. Con bé là một ngôi sao sáng và mong rằng đó là điều mà mọi người sẽ nhớ về Sarah”.

Đính kèm đoạn thông báo buồn là hình ảnh Sarah Harding mỉm cười rạng rỡ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc thương. Bên dưới mục bình luận, nhiều fan, đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời tiễn biệt đến ngôi sao vừa vụt tắt.

Trước đó, giọng ca 8X đã tiết lộ vào tháng 8 năm ngoái rằng cô được chẩn đoán mắc ung thư vú. Sarah Harding chia sẻ trên Instagram vào thời điểm đó: “Đầu năm nay, tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú và cách đây vài tuần, tôi nhận được thông tin đau buồn rằng ung thư đã di căn đến các bộ phận khác trên cơ thể tôi. Tôi đang trải qua các đợt hóa trị hàng tuần và chiến đấu với bệnh tật hết sức có thể”. Sao nữ tiết lộ mẹ, gia đình và những người thân yêu đã luôn đồng hành cùng cô trong cuộc chiến cam go này đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ đã trở thành những người hùng trong hành trình ấy.

Tháng 3 vừa qua, Sarah Harding đã phát hành một cuốn sách tên Hear me out. Trong đó, cô kể về những câu chuyện chưa từng tiết lộ, bao gồm cả cuộc chiến với căn bệnh quái ác. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn nỗ lực mỗi ngày, cố gắng duy trì sự tích cực để chiến thắng bệnh tật.

Sarah Harding sinh ngày 17.11.1981 và nổi tiếng khắp nước Anh với tư cách là một ca sĩ tài năng. Năm 2002, cô trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến khi tham gia chương trình Popstars: The Rivals sau đó trở thành mảnh ghép của nhóm nhạc nữ Girls Aloud . Họ là những ngôi sao khuynh đảo làng nhạc Anh với hàng loạt các sản phẩm chất lượng: Love Machine, Jump, The Promise… trước khi tan rã hồi 2013. Ngoài sự nghiệp âm nhạc gắn liền với Girls Aloud, Sarah Harding còn ghi dấu ấn với các bộ phim: St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold, Run for Your Wife…