Sharon Stone từng được gợi ý 'ngủ' cùng bạn diễn để xây dựng cảm xúc

Ngày 19.3, Fox News đưa tin minh tinh Sharon Stone có cuộc phỏng vấn với tờ Vanity Fair trong khuôn khổ quảng bá cuốn tự truyện có tên The Beauty of Living Twice. Trong đó, nữ diễn viên sinh năm 1958 đã tiết lộ một số trải nghiệm không vui vẻ trong quãng thời gian đóng phim Basic Instinct (tựa Việt: Bản năng gốc). "Tôi được gọi đến văn phòng của nhà sản xuất. Anh ta đi lại nhiều lần trong căn phòng rồi nói rằng tôi nên lên giường với bạn diễn của mình để cả hai có 'phản ứng hóa học' tốt hơn trên màn ảnh", Sharon Stone chia sẻ.