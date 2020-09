'Sky Tour: The Movie' của Sơn Tùng M-TP vào top trending toàn thế giới trên Netflix

Ngày 2.9, Sky Tour: The Movie của Sơn Tùng M-TP đã chính thức được tung ra trên nền tảng phát trực tuyến Netflix. Đây là bộ phim tài liệu âm nhạc của Việt Nam được phát hành tại 190 quốc gia/vùng lãnh thổ và là phim tài liệu âm nhạc thứ hai của châu Á được Netflix cho phép phát sóng trên toàn cầu, sau sản phẩm đến từ nhóm Arashi của Nhật Bản. Chỉ sau hơn 24 giờ đăng tải, Sky Tour: The Movie đã nhanh chóng leo lên top 1 trending tại Việt Nam và xuất hiện trong top Trending now và Popular on Netflix (Phổ biến trên Netflix) toàn cầu trong sự hân hoan của người hâm mộ.