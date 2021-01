Sự nghiệp của 'biên kịch vàng' Vu Chính, Quách Kính Minh lao đao vì đạo văn

Việc Vu Chính bị cắt cảnh, gỡ bỏ mặt trong show Tôi là diễn viên mùa 3 đứng đầu top các chủ đề tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc hai ngày nay. Dù phía chương trình lẫn nhà sản xuất Diên Hi công lược đều không lên tiếng, nhưng nhiều khán giả cho rằng hàng loạt động thái trên là kết quả của scandal Vu Chính thừa nhận “ăn cắp chất xám” gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Cụ thể, hôm 31.12.2020, Vu Chính bất ngờ viết tâm thư dài nhận lỗi vì phim truyền hình Cung tỏa liên thành sao chép tác phẩm Mai hoa lạc của nhà văn Quỳnh Dao. Sau đó, anh cũng thông báo rút khỏi Tôi là diễn viên 3. Chưa hết, dự án dài tập Ngọc lâu xuân (tên dự kiến) của biên kịch sinh năm 1978 quy tụ dàn sao Hoa ngữ như Bạch Lộc, Vương Nhất Triết… đóng chính vốn sắp ra mắt cũng bị hoãn.

Được biết, Âm dương sư: Tinh nhã tập chính thức công chiếu vào ngày 25.12. Với việc bị dừng chiếu đột ngột, bộ phim chỉ được ra rạp khoảng 9 ngày, vòng đời quá ngắn ngủi so với các bộ phim điện ảnh khác. QQ còn nhận định trong 9 ngày qua, Âm dương sư: Tinh nhã tập nhiều khả năng chỉ có doanh thu cỡ 500 triệu nhân dân tệ (cỡ 1.700 tỉ đồng), chưa chắc giúp phim lấy lại số tiền đầu tư ban đầu.

Đáng chú ý, ngoài Âm dương sư: Tinh nhã tập, thì Mộc dục chi vương ( The King of Bathing) cũng phải rời rạp sớm vì ở giữa cáo buộc đạo nhái nội dung sê-ri truyện tranh Hàn Quốc God of Bath. Phần lớn dân mạng đều “đoán già đoán non” Âm dương sư: Tinh nhã tập và Mộc dục chi vương đều bị dừng chiếu vì dính dáng đến quy định mới về quyền sở hữu trí tuệ.