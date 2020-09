Tác giả ‘Forrest Gump’ qua đời

Chính quyền thành phố Fairhope, bang Alabama (Mỹ) xác nhận thông tin tiểu thuyết gia Winston Groom đã qua đời hôm 16.9, hưởng thọ 77 tuổi. Tuy nhiên, nguyên nhân sự ra đi của nhà văn tài ba vẫn chưa được công bố. Được biết, Winston Groom đã sinh sống cùng vợ mình ở thành phố này nhiều năm qua và được cộng đồng tại đây rất ngưỡng mộ.

Một số tiểu thuyết ăn khách khác của Winston Groom có thể kể đến: Better Times Than These, As Summers Die, Only, Gone the Sun, Such a Pretty, Pretty Girl và El Paso. Ngoài văn học, ông viết nhiều sách thể loại lịch sử, chủ yếu về quân đội Mỹ và các trường đại học tại Alabama.