Hình ảnh Việt Nam đến với độc giả nước ngoài

Trả lời phỏng vấn trên The Booklist Reader, tác giả Nguyễn Phan Quế Mai cho biết: “Qua tiểu thuyết Những ngọn núi ngân vang, tôi muốn bạn đọc đắm mình vào văn hóa Việt Nam, để khi đọc xong quyển sách, họ trở thành một phần của nền văn hóa đó”. Được biết, sách đã được giới thiệu trên tờ New York Times; được tờ Washington Post bầu chọn vào danh sách 10 quyển sách đáng đọc nhất tháng 3; được Câu lạc bộ sách “Sách trên tàu điện ngầm” ở New York đặt một số quyển trên ghế ngồi hành khách…

Mới đây, cuốn sách Những người phụ nữ thay đổi thế giới (tác giả người Anh Kay Woodward, Nguyễn Quí Hiển dịch) do NXB Dân Trí và Đông A phát hành tại Việt Nam cũng khiến độc giả khá bất ngờ khi Hai Bà Trưng nằm trong số 25 nhân vật được chọn giới thiệu. Trong cuốn sách này, Hai Bà Trưng cùng cuộc khởi nghĩa chống lại quân Hán xâm lược được nhắc đến khá chi tiết; cũng như giới thiệu rằng: “Tuy ngắn ngủi nhưng là một cuộc khởi nghĩa vẻ vang của dân tộc Việt Nam… Nhiều đền đài, đường phố, trường học ở Việt Nam và cả một quận ở thủ đô Hà Nội được đặt tên là Hai Bà Trưng. Việt Nam là một trong số ít những đất nước trên thế giới mà tại đó, phụ nữ đã đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu hình thành nên đất nước”.

Đặc trưng văn hóa bản địa là yếu tố thu hút “Không chỉ riêng Việt Nam mà đối với nhiều nước khác có tiếng mẹ đẻ không phải là các ngôn ngữ thông dụng, việc để sách nước mình đến được với độc giả quốc tế luôn là điều khó khăn. Thứ nhất, điều này đòi hỏi các công ty xuất bản sách tại Việt Nam nói riêng cũng như cả ngành xuất bản Việt nói chung cần có một ngân sách lớn để dịch thuật và quảng bá sách Việt ra thế giới. Trước đây, một số sách văn học Việt liên quan đến chiến tranh đã được các nhà xuất bản nước ngoài dịch thuật và in ấn, phát hành tại một số nước. Tuy nhiên, những đầu sách dịch thuật văn học Việt này mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta cần dịch thuật đa dạng các thể loại sách Việt khác như sách văn hóa, ẩm thực, kinh tế, dạy tiếng Việt... mới đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhà xuất bản nước ngoài. Thứ hai, các đơn vị xuất bản Việt Nam cần chú trọng hơn trong việc đẩy mạnh xuất bản sách nội địa, do tác giả người Việt viết. Phần lớn sách của các đơn vị xuất bản từ trước đến nay đều là sách dịch từ nước ngoài, hoặc sách biên soạn tổng hợp từ nhiều sách dịch. Chỉ có nội dung hay, đặc sắc, mang đậm nét văn hóa phong tục tập quán… của người Việt mới có thể thu hút sự chú ý của các nhà xuất bản nước ngoài. Vì xét cho cùng, chúng ta chỉ có thể thông qua những thứ mang đặc trưng văn hóa bản địa mới đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của độc giả quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam”. Bà Nguyễn Lệ Chi (đại diện Công ty sách Chibooks)

Nhiều độc giả bày tỏ sự thích thú khi đọc cuốn sách So happiness to meet you: foolishly, blissfully stranded in Vietnam của Karin Esterhammer, nhà báo từng làm việc tại nhiều tờ báo của Mỹ như Los Angeles Times, Chicago Tribune... Cuốn sách ghi lại những trải nghiệm lạ kỳ, hài hước, ấm áp của tác giả và gia đình khi sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn. Mất việc, gặp khó khăn về tài chính , Karin Esterhammer quyết định cùng gia đình đến Sài Gòn sinh sống trong 1 năm. Trên trang Goodreads, một độc giả đã nhận xét câu chuyện hài hước và đánh giá cao về văn hóa Việt Nam. Cuốn hồi ký Eating Viet Nam: Dispatches from a blue plastic table của nhà báo - blogger Graham Holliday được đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Anthony Bourdain viết lời đề tựa, ghi lại những trải nghiệm ở Việt Nam, vùng đất kỳ lạ và lôi cuốn với những món ăn đầy sắc màu và hương vị tuyệt vời. Graham Holliday từng không thích đi du lịch nhưng lại không cưỡng lại sự tò mò và quyết định sống tại Việt Nam, bước vào cuộc phiêu lưu khám phá những món ăn ngon ở khắp ngõ hẻm, đường phố, từ thành phố đến các vùng quê.