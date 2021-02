Táo Quân 2021 bắt trend ‘trà xanh' vụ Sơn Tùng M-TP

Bộ hanbok cách tân do Dahyun ( Twice ) diện trong MV Switch to me bị tố giống hệt của Jisoo ( BlackPink ) trong MV How you like that. Ngày 11.2, công ty JYP Entertainment đã đưa ra thông báo nhận sai và xin lỗi nhà thiết kế của BlackPink.