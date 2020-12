Taylor Swift gây sốc với thông báo tung album thứ 9 ngay phút chót

Cụ thể, Taylor Swift “đánh úp” fan bằng cách tiết lộ trên trang cá nhân rằng cô sẽ ra mắt album phòng thu thứ 9 mang tên Evermore ngay giữa đêm 10.12 (giờ Mỹ) tức khoảng trưa nay 11.12 (giờ Việt Nam). Thông tin quá bất ngờ từ “rắn chúa” khiến người hâm mộ của cô không thể ngờ tới bởi trước đó, ngôi sao đình đám không có bất cứ dấu hiệu “khả nghi” nào. Đáng nói, cách đây ít tháng, chủ nhân hit Look what you made me do vừa tung album thứ 8 mang tên Folklore và cũng theo cách bất ngờ tương tự.