'Thần đồng âm nhạc' Xuân Nghi từng bưng phở, bán trà sữa khi sang Mỹ định cư

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Xuân Nghi sớm bộc lộ khả năng ca hát từ khi 2 tuổi, tới 5 tuổi đã đạt nhiều giải thưởng ấn tượng và được ưu ái gọi là "thần đồng âm nhạc". Khi còn hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, “bé" Xuân Nghi vừa đi học, vừa đi hát và đóng phim, đồng thời ra hẳn 5 album trước khi tròn 16 tuổi. Sau đó, Xuân Nghi cùng gia đình định cư ở Mỹ, để lại sự nghiệp đang thăng hoa tại Việt Nam khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 71, Xuân Nghi xuất hiện xinh đẹp, cá tính và trưởng thành hơn rất nhiều sau hơn 10 năm học tập và làm việc tại Mỹ. Khi trò chuyện với Thúy Nga, Xuân Nghi hào hứng nhắc lại khoảng thời gian mới đặt chân đến xứ cờ hoa. “Lúc đó tôi 16 tuổi, đang tìm hướng đi cho riêng mình nên được qua Mỹ tôi thấy rất vui và hào hứng. Qua đây mục đích của tôi là đi học, trau dồi thêm để ổn định sự nghiệp. Mấy năm đầu tiên qua Mỹ giống như là phim vậy, tôi được đi học văn hóa, học nhạc, chơi ban nhạc và đi diễn khắp nơi. Không ai biết tôi là ai, giống như bắt đầu một cuộc sống mới. Khi ra đường tôi muốn làm gì làm, không cần phải trang điểm hay mặc đẹp… tôi rất là thích điều đó", nữ ca sĩ chia sẻ.

Thúy Nga bất ngờ khi gặp lại Xuân Nghi sau hơn 10 năm định cư ở Mỹ Ảnh: Chụp màn hình

Xuân Nghi khá may mắn khi được cha mẹ ươm mầm tài năng ngày từ nhỏ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cô phát huy hết mức có thể. Cứ ngỡ giọng ca sinh năm 1994 như một “tiểu công chúa” luôn cần được bảo bọc, nhưng trái hoàn toàn với suy nghĩ của Thúy Nga, ngay từ khi qua Mỹ, Xuân Nghi đã chủ động tự lập với lý do bất ngờ: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng sợ mình sẽ dựa dẫm và ỷ y vào những cái trời ban đó, nên tự biết càng phải cố gắng hơn. Thời cấp 3, công việc đầu tiên của tôi là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... tôi làm hết tất cả các việc. Thật sự khoảng thời gian mới qua gia đình cũng khó khăn lắm, tôi đều phải trải qua hết”.

Điều này cũng được mẹ Xuân Nghi khẳng định: “Tuy là ba mẹ lo nhiều, nhưng trong quá trình Xuân Nghi đi biểu diễn thì cũng đã va chạm thực tế nhiều nên rất mạnh mẽ. Khi Xuân Nghi hết cấp 3, gia đình đã buông tay dần cho con muốn làm gì làm, không đi theo nhiều như ở Việt Nam nữa. Khi sang Mỹ, tôi thì làm nail, ba Nghi làm cho một tờ báo người Việt . Thời gian đầu thì mình làm cả tuần luôn, nhưng hiện tại kinh tế đã tốt hơn nhờ có Nghi nên mình làm ít lại, chỉ làm những ngày cuối tuần thôi".

Nữ ca sĩ tiết lộ thời điểm mới sang Mỹ, gia đình rất khó khăn và cô đã tự lập bằng nhiều công việc như bán trà sữa, bưng phở, dạy thêm tiếng Anh... từ khi còn học cấp 3 Ảnh: Chụp màn hình

Đó là lý do Xuân Nghi đã chủ động tìm kiếm hướng đi cho sự nghiệp của bản thân. Hiện tại, cô chọn “làm kinh doanh ” trong ngành nhạc với công việc sản xuất âm nhạc, đào tạo các tài năng âm nhạc thay vì xuất hiện trong vai trò ca sĩ. Song song đó, Xuân Nghi cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng. Chia sẻ với Thúy Nga, Xuân Nghi tự hào cho biết đã có thể lo được cho cả gia đình gần 2 năm nay.

“Tôi có niềm đam mê rất lớn trong âm nhạc, tôi cũng tự nhận mình rất tốt ở phần biểu diễn. Nhưng tôi tự hỏi liệu có đi theo nghề được lâu không, có kiếm được tiền không? Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu bản thân thì tôi thích đứng “đằng sau” kinh doanh ngành nhạc như viết, sản xuất nhạc, làm bầu sô, chương trình nhạc rồi đào tạo các bạn. Tôi cũng sắp ra một album mới, lo từ sản xuất, quảng bá, đạo diễn âm nhạc thậm chí làm nghệ sĩ luôn", Xuân Nghi chia sẻ.

Xuân Nghi cho biết cô đã tìm được đam mê là làm "kinh doanh âm nhạc", có thu nhập để lo cho cả gia đình Ảnh: Chụp màn hình

Cũng tại chương trình, Xuân Nghi tiết lộ bị “sốc văn hóa” trong lần gần nhất về Việt Nam. Giọng ca Summer night tâm sự: “Năm 2018, tôi về Việt Nam một mình để thử sức và phát hành được một bài hát. Nhưng buồn cười ở chỗ, khi về Việt Nam tôi lại bị sốc văn hóa, một năm đó thực sự khó khăn với tôi. Mình cứ nghĩ sẽ làm được nhiều việc nhưng lại loay hoay chẳng biết làm sao”.