The Rock được dân Mỹ tín nhiệm ra tranh cử tổng thống

Ngày 8.4 tờ New York Post đưa tin Dwayne "The Rock" Johnson được 46% người dân Mỹ bầu chọn làm tổng thống trong cuộc khảo sát việc ủng hộ các nghệ sĩ tham gia chính trường. Được biết cuộc khảo sát được Piplsay - một công ty nghiên cứu hành vi tiêu dùng khởi xướng từ ngày 2 - 4.4 đã thu hút 30.130 người tham gia từ độ tuổi 18 trở lên. Sao phim Fast and Furious đứng đầu, theo sau là Angelina Jolie (30%), Oprah Winfrey (27%), Tom Hanks (22%) và cuối cùng là Will Smith (21%).

Trong 46% của The Rock có 29% cho biết họ sẽ ủng hộ những chiến dịch tranh cử tổng thống do tài tử tiến hành, 17% còn lại chỉ bày tỏ hi vọng được nhìn thấy cựu đô vật WWE sống ở Nhà Trắng vào một ngày nào đó. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 45% dân Mỹ tin rằng những người nổi tiếng được "tự do làm những gì họ muốn" khi tranh cử. 39% cho rằng sao hạng A có thể trở thành chính trị gia giỏi nếu họ có quan điểm chính trị đúng đắn.

Nam diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến, ủng hộ cho vị trí tổng thống Mỹ Ảnh: Chụp màn hình New York Post

Tháng 2 vừa qua The Rock cũng đã có cuộc phỏng vấn với tờ USA Today về điều này. "Tôi sẽ xem xét tham gia cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai nếu đó là điều mà người dân mong muốn. Tôi thực sự nghiêm túc khi phát ngôn và không hề xem nhẹ lời nói của mình. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào mọi người", ngôi sao sinh năm 1972 nói. Giấc mơ ngồi ghế tổng thống của The Rock bắt đầu từ năm 2017 khi anh chia sẻ trên tờ GQ rằng "tranh cử là một điều hoàn toàn có thể thực hiện". Tuy nhiên nam diễn viên lại không tham gia vào cuộc chạy đua chính trị năm 2020 và đối đầu với ông Donald Trump như đã tuyên bố vì cảm thấy "chưa sẵn sàng".