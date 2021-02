Thêm một thành viên nhóm T-ara bị dọa giết

Chiều 25.2, công ty quản lý Think Entertainment của So Yeon cho hay kẻ theo dõi, đột nhập và dọa giết nữ thần tượng đã nhanh chóng bị bắt. Phía người đẹp 34 tuổi cũng đã báo cảnh sát điều tra. Trước mắt, kẻ gây chuyện đang bị thẩm vấn tại Sở cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc ). Kết quả điều tra sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Công ty của thành viên T-ara có kế hoạch khởi kiện kẻ theo dõi nhằm đảm bảo sự an toàn cho cô.

Ngoài ra, đại diện bên So Yeon tiết lộ kẻ theo dõi đã bám đuôi và quấy rối nữ ca sĩ nhiều năm trời. Tên biến thái này từng đột nhập vào nhà rồi để lại đồ lót phụ nữ và những lời lẽ đe dọa cô. Trước đó, hồi năm 2011, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1987 từng đăng tải trạng thái “dằn mặt” một kẻ rình rập khác. Lúc bấy giờ, thái độ mạnh mẽ đáp trả của cô được công chúng ủng hộ.

So Yeon (trái) và Jiyeon là những nạn nhân mới nhất của tình trạng bị đeo bám và quấy rối ẢNH: INSTAGRAM NV

So Yeon là thành viên T-ara thứ hai công khai tin tức bị người lạ đe dọa, sau Jiyeon. Hôm 24.2, đại diện của Jiyeon cũng tuyên bố phải nhờ đến cảnh sát can thiệp vì mỹ nhân 9X nhận nhiều tin nhắn dọa giết từ một dân mạng không rõ danh tính trên Twitter và Instagram. Điều này khiến cô sốc và lo lắng. Công ty quản lý Partners Park nhấn mạnh sẽ xử lý triệt để, khởi kiện mà không cần thương lượng.

Hiện vụ việc của So Yeon và Jiyeon đang thu hút nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ mong cả hai thần tượng được bảo vệ và an toàn. Fan cũng gửi đến những lời an ủi, động viên và mong bộ đôi nhóm T-ara giữ bình tĩnh. Phần lớn cư dân mạng đều lên tiếng yêu cầu kẻ phạm tội sẽ phải chịu hình phạt nặng để răn đe.

So Yeon (thứ 3 từ phải sang) và Jiyeon (thứ 2 từ phải sang) thời còn hoạt động chung nhóm T-ara ẢNH: INSTAGRAM NV

Thực chất, hành vi xâm phạm quyền riêng tư thần tượng Kpop luôn là một vấn đề gây chú ý từ trước đến nay. Tại Hàn Quốc, công chúng không ít lần chứng kiến hay nghe tin về hàng loạt câu chuyện về fan, anti fan hay kẻ biến thái cố gắng “đào bới” cuộc sống cá nhân của giới nghệ sĩ một cách nghiêm trọng.

Tình huống của So Yeon và Jiyeon là hồi chuông báo động cho tình trạng đáng lo ngại này. Công chúng hi vọng các công ty quản lý nên có biện pháp đề phòng và những cơ quan chức năng nên đề ra luật lệ hay hình phạt nặng những kẻ đeo bám, quấy rối người nổi tiếng.