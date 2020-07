Thí sinh 59 tuổi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bất ngờ và thích thú trước sự xuất hiện của thí sinh đặc biệt này. Đồng thời, một số cư dân mạng khen ngợi vóc dáng gợi cảm của Trần Bích Nga. Một tài khoản viết: “Cô lớn tuổi hơn cả mẹ con nữa. Ai cũng có ước mơ mà không phải ai cũng can đảm để thực hiện. Cô rất can đảm và chính là nguồn động lực để cho lớp trẻ tụi con noi theo". “Thật ngạc nhiên lắm luôn. Nhưng đây đúng là tình cảm khán giả dành cho cuộc thi không giới hạn”, một người xem bày tỏ. Cư dân mạng chia sẻ: “Lớn tuổi hơn mẹ mình mà dáng cô vẫn đẹp quá".

Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng trước việc Fanpage Hoa hậu Việt Nam đăng tải hình ảnh của thí sinh Trần Bích Nga dù hồ sơ không hợp lệ. Một cư dân mạng nhận xét: “Fanpage hơi vô duyên, hồ sơ không phù hợp thì nên bỏ đi luôn. Đăng lên như thế này sẽ có ý kiến trái chiều, chẳng hay ho gì cả". “Fanpage cũng nên tôn trọng thí sinh, nếu không được thì có thể loại chứ đừng đăng mặt lên như thế này. Người hiểu tích cực thì không sao, chứ hiểu tiêu cực thì thế nào? Vô tình làm cho người khác chê cười, miệt thị cô. Còn người thân của cô nữa thì sao?”, một cư dân mạng gay gắt.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 được tổ chức muộn hơn so với các năm. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi ở phía nam kết thúc vào ngày 7.8, trong khi khu vực phía bắc kết thúc ngày 29.8. Mới đây, ban tổ chức cũng hé lộ một số gương mặt ghi danh tại đấu trường nhan sắc này. Trong đó, một số thí sinh như Hà My , Em Bi, Phương Quỳnh… được nhận xét là nổi bật và nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc.