Thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam': Là hoa khôi Ngoại thương, thi đại học 29 điểm

Nói về thành tích học tập khủng của mình, Hà My cho rằng đó cũng chỉ là “nhỏ" so với mọi người. Cô cho biết hiện nay có rất nhiều bạn tài năng và bản thân Hà My thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. “Bên cạnh đó mình cũng thấy khá vui và tự hào một chút về bản thân vì đó là kết quả của sự cố gắng của mình trong suốt một thời gian dài. Và bản thân mình cũng áp lực một chút khi thấy mọi người kỳ vọng vào mình nhiều như vậy. Nói chung, mình chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã dành lời khen cho mình và mình sẽ cố gắng hết sức trong thời gian sắp tới”

Ảnh: FBNV