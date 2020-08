Thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam' đỗ ba trường đại học Mỹ

Bảo Nghi vừa đỗ ba trường đại học danh tiếng ở Mỹ là Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Cô có điểm thi TOEFL là 107 (đọc 25/30, nghe 29/30, nói 27/30 và viết 26/30). Bảo Nghi chia sẻ cô sẽ theo học tại Hult International Business School. Đây cũng là ngôi trường cô giành học bổng trị giá 20.000 USD/năm

Ảnh: NVCC