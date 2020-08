Thí sinh Hoa hậu Việt Nam gây sốt vì giống Jennie của BlackPink

Phía dưới bài viết, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Ngọc Trang và kỳ vọng chân dài sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2020 . Một tài khoản bình luận: “Cô ấy giống với Jennie. Với nhan sắc này, chỉ cần thể hiện tốt là rất có tiềm năng đoạt giải cao". Một khán giả nhận xét: “Bạn này xinh quá, có nét giống với Jennie của Blackpink ấy nhỉ. Hi vọng bạn này đạt thành tích cao năm nay". Người xem khác hài hước chia sẻ: “Jennie ngon lành cành đào nhỉ". Khán giả khác động viên: “Chúc bạn đạt được ước mơ, cố gắng để hoàn thiện mình nhé". “Bạn này xinh quá, hi vọng được giải cao", một cư dân mạng cho hay.

Về phía Ngọc Trang, khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, người đẹp đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Chân dài gửi lời cảm ơn trước những tình cảm, lời động viên mà mọi người dành cho mình. Cô nói thêm: “Đây cũng là cuộc thi lớn nhất mà em từng tham gia. Và em thật sự rất hạnh phúc vì có thể bước đi từng bước trên con đường ước mơ của mình. Em sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện bản thân để xứng đáng với tất cả tình cảm mà mọi người đã dành cho em. Em rất hạnh phúc”.

“Em nghĩ với một trái tim hướng thiện, ấm áp, em sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều người khác, những người khó khăn, có điều kiện thiếu thốn trong cuộc sống . Và em hi vọng có thể thắp lửa thêm cho những bạn trẻ ở vùng quê có thể tham gia, tỏa sáng như những bạn trẻ khác ở thành phố, và làm nên điều khác biệt”, người đẹp Hà Tĩnh chia sẻ thêm.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam phải dời lịch các vòng thi đầu tiên sang tháng 10.2020. Theo bà Phạm Kim Dung, Phó ban tổ chức, lịch trình sắp tới của cuộc thi sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19 và công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước. “Chúng tôi dự kiến vòng sơ khảo và chung khảo phía Nam sẽ vào đầu tháng 10, phía Bắc cuối tháng 10 và chung kết diễn ra vào khoảng giữa tháng 12 năm nay”. Tuy nhiên, trên Fanpage cuộc thi, hình ảnh các thí sinh vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều gương mặt như Hà My, Hải My, Bảo Nghi... được mọi người kỳ vọng bởi nhan sắc xinh đẹp và thành tích học tập ấn tượng.