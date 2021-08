Thúy Nga thừa nhận áp lực mỗi khi đi diễn với ca sĩ hải ngoại Carol Kim

Ca sĩ hải ngoại Carol Kim (tên thật là Hoàng Kim Hoa) sinh ra tại Châu Phú, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt Nam và Malaysia từng là tên tuổi được các thính giả tuổi trung niên yêu thích từ khi cô còn hoạt động trong nước. Xuất hiện tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 74, nữ ca sĩ Carol Kim trải lòng cùng Thúy Nga về cuộc sống và những chuyện đời tư chưa từng được tiết lộ với công chúng.

Carol Kim được sinh ra trong gia đình có 11 anh chị. Mặc dù yêu thích ca nhạc từ lúc còn nhỏ, nhưng nữ ca sĩ không được bố ủng hộ theo sự nghiệp cầm ca. Ông đã nhiều lần cấm cản cô đi con đường mà theo ông là không thích hợp với một gia đình theo đạo Hồi giáo. Quyết tâm theo đuổi đam mê, Carol Kim từng cầm bản nhạc vào nhà vệ sinh tập hát để tránh ánh mắt theo dõi của bố. Chính sự nỗ lực hết mình, cô đã thuyết phục được gia đình và theo đuổi thành công sự nghiệp ca hát.

Thúy Nga choáng ngợp khi ghé thăm cơ ngơi của ca sĩ hải ngoại Carol Kim tại Mỹ Ảnh: Chụp màn hình

Carol Kim bắt đầu bước lên sân khấu với tên Hoàng Hoa tại một cuộc thi âm nhạc tại Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Cô chia sẻ: “Lúc đó hình như tôi chỉ có mười mấy tuổi thôi. Hồi đó tôi còn đi học, mà thời điểm đó tôi cũng không đẹp, bây giờ tôi mới đẹp nè. Đi thi tôi hát bài Bước chân chiều chủ nhật, giành quán quân được có cây đàn thôi”.

Tại chương trình, Thúy Nga vô cùng bất ngờ khi biết nghệ danh của giọng ca Rong rêu: “Hồi nhỏ đi hát tôi lấy tên là Hoàng Hoa. Tự nhiên có một lúc nổi lên từ bài Oh, Carol. Ban đầu tính để chữ Carol thôi, nhưng vì nghe Carol thì tưởng tôi là ngoại quốc 100% nên mới ghép tên giữa là Kim. Thành ra mới là Carol Kim”. Với chất giọng khàn khàn đặc biệt, nữ ca sĩ đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều nhạc phẩm nước ngoài như Oh Carol, My prayer, Moon river, What’d I say... cùng một số ca khúc Việt Nam: Mười năm tình cũ, Hai mươi năm tình muộn, Tại vắng anh, Nửa đêm ngoài phố, Linh hồn tượng đá, Tình kỹ nữ, Ngăn cách...

Nữ ca sĩ hải ngoại được nhớ đến với chất giọng khàn đặc biệt cùng hình ảnh bốc lửa mỗi khi lên sân khấu Ảnh: BTC

Nhớ về Carol Kim, Thúy Nga cho biết cô ấn tượng bởi sự bùng cháy của nữ ca sĩ mỗi khi lên sân khấu. Nữ nghệ sĩ hài thừa nhận cô từng rất áp lực mỗi khi đi chung sô với Carol Kim. "Có một lần Nga đi diễn chung với chị Carol Kim, trong danh sách chương trình là chị hát trước rồi mới đến hài của Nga. Thật sự Nga phải xin chị để Nga diễn trước rồi chị hát sau. Vì Nga sợ, chị lên khuấy động sân khấu, chị rất cuồng nhiệt là hài của mình bị đơ. Mình bị áp lực điều đó. Lúc đó đi diễn, tên tuổi mình rất ăn khách nhưng nghe đến tên Carol Kim là mình bị sợ hãi, mình phải xin để chị ấy hát sau", cô kể lại.

Dù tham gia nghệ thuật đã gần 50 năm nhưng Carol Kim khẳng định cô chưa bao giờ thấy nhàm chán. Nói về bí quyết giữ lửa nghề, cô bày tỏ: "Cứ nghe hát là vui, nhưng mình sợ người ta nhàm chán mình, thành ra mình cứ chải chuốt những gì mình có. Khi lên sân khấu, tôi sẽ thay đổi bài bản và cách trình diễn. Cái đó làm động lực cho mình rất tự tin".

Carol Kim chia sẻ cô biết nhìn nhận lại và thay đổi sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Carol Kim sang nước ngoài định cư từ trước năm 1975. Thời gian đầu, nữ ca sĩ phải đi bưng bê để kiếm sống. Vài tháng sau, cô đi hát cho các club Mỹ, được mọi người yêu mến và hoạt động mạnh mẽ hơn. Sau nhiều năm vất vả để tạo dựng tên tuổi, sự nghiệp trên đất Mỹ, ca sĩ Carol Kim hiện tại có cuộc sống yên bình và khiến bao người mơ ước. Cô có hai người con, trong đó cô con gái cũng theo sự nghiệp ca hát và sinh sống tại Los Angeles.