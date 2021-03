‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy bị chê kém sắc

Trần Nghiên Hy sau đó đã đăng tải bài viết mới lên tài khoản Weibo tiết lộ cân nặng thật của mình. Cô đang ở mốc 47,5kg, giảm được 2,1kg so với gần 2 tháng trước. "Tìm cách buông bỏ", nữ diễn viên viết. Chứng kiến nỗ lực của Trần Nghiên Hy, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận động viên, an ủi cô: "Không béo chút nào", " Giữ gìn sức khỏe tốt là được", "Chị hãy làm những gì chị muốn đừng quan tâm những lời phê bình", "Xinh đẹp lắm rồi, chú ý chăm sóc bản thân thật tốt nhé!", "Mãi yêu chị"...

Trần Nghiên Hy là diễn viên, ca sĩ Đài Loan. Cô nổi đình đám với vai Thẩm Giai Nghi trong phim You Are the Apple of My Eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi). Bộ phim đạt doanh thu hơn 24 triệu USD, được các nhà phê bình đánh giá cao đồng thời lập nhiều kỷ lục phòng vé tại Đài Loan, Hồng Kông và Singapore . Năm 2016, cô lập gia đình với bạn diễn Trần Hiểu và đón con trai đầu lòng vào tháng 12 cùng năm. Dù vướng nhiều tin đồn ly hôn nhưng đến nay tình cảm của Trần Nghiên Hy và ông xã vẫn bền chặt.