Trác Thúy Miêu: Ba mẹ Trấn Thành vẫn nhờ tôi 'ngó giùm thằng Xìn'

Sau thời gian dài vắng bóng, chương trình 8 lạng nửa cân chính thức trở lại với những chủ đề xã hội hấp dẫn và thực tế. Mở đầu mùa 2, nhà báo Trác Thúy Miêu, MC Đại Nghĩa và diễn viên Diệu Nhi sẽ mang đến những câu chuyện xoay quanh chủ đề Tự lập.

Khi thảo luận về chủ đề này, Trác Thúy Miêu nhấn mạnh rằng cô luôn khuyến khích các bạn trẻ đấu tranh để giành quyền tự lập, tuy nhiên, họ phải thuyết phục được phụ huynh rằng bản thân đủ khả năng cũng như bản lĩnh để "đối đầu" với cuộc sống. Bên cạnh đó, nữ nhà báo cũng khẳng định các bậc cha mẹ luôn có những nỗi sợ nhất định dành cho con cái. "Tôi tin rằng những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt Nam thì phụ huynh ở nhà vẫn đang lo sợ. Ba mẹ Trấn Thành mỗi lần gặp tôi là sẽ nói: "Trời ơi, ngó giùm thằng Xìn, trời ơi lo quá lo". Thành công ở mức độ đó cha mẹ vẫn lo sợ. Nhưng đó là điều cần thiết. Đó như một cái thắng, giúp mình đi chậm lại để suy xét mọi thứ vì đằng sau đam mê, còn có trái tim và nỗi đau của gia đình". Ngược lại, nếu như bản thân không thể cân nhắc được vấn đề này, kết quả của những lần vấp ngã sẽ là nỗi đau của người thân.

Diệu Nhi kể về thời học sinh đi bán shop quần áo Ảnh: BTC

Ngoài ra, khi lắng nghe Diệu Nhi trải lòng về quá khứ từng đi bán quần áo cho một shop thời trang gần nhà, Trác Thúy Miêu nhận định đàn em là người may mắn vì ba mẹ cho phép cô được trải nghiệm cuộc sống. Cụ thể, Diệu Nhi tâm sự: "Lúc đó, ở gần nhà em có tiệm quần áo cần tuyển nhân viên bán hàng, thế là em xin ba mẹ thử đi ứng tuyển trong dịp hè. Ban đầu mẹ không đồng ý nhưng ba em lại suy nghĩ ngược lại, ba bảo cho em đi để hiểu kiếm tiền cực khổ thế nào. Tại vì gần nhà nên em thử việc 3 ngày. Ngày đầu tiên chở em lên, trong khi em học tiếp khách và tư vấn thì ba mẹ ở ngoài, ngồi trên xe máy ngó vào nhìn qua cửa kính. Đến buổi trưa vì nhà gần nên ba mẹ lại mang cơm đến đợi em ăn hết rồi lại mang cà mên về. Cứ như vậy 2 ngày liên tiếp. Thứ nhất, em cũng thấy thương ba mẹ, thứ hai em cũng thấy mệt thiệt nên thôi đi về đi học, chứ em thấy em chưa quen, rồi sợ cướp vô cửa hàng. Ở nhà thì em mạnh miệng lắm nhưng sau khi đi làm hai ngày em lại xin chị chủ nghỉ luôn, em đi về”.

Trác Thúy Miêu, Đại Nghĩa và Diệu Nhi thảo luận sôi nổi về chủ đề Tự lập Ảnh: BTC

Trác Thúy Miêu cho biết: "Điều mà Diệu Nhi rất may mắn là ba mẹ đã cho phép em thử. Quan trọng là không bắt em đi theo một con đường không lối lui mà cho phép em thử. Những đứa trẻ sẽ lớn lên và có những quyết định mà chúng ta cho là ngu xuẩn. Điều quan trọng của phụ huynh là không can thiệp vào quy trình tự nhiên của con, đôi khi chỉ âm thầm đi theo với bông băng thuốc đỏ. Em đã rơi vào xác suất may mắn, còn rất nhiều bạn sinh viên khác có thể sẽ không". Hơn thế nữa, nữ nhà báo còn cho biết các bậc phụ huynh có hai sự lựa chọn, một là âm thầm theo dõi con cái, hai là trực tiếp đối thoại với con của mình về những rủi ro trước khi bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình để các con không đi sai hướng hay không thể sống tự lập.