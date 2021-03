Trai đẹp bị đuổi khỏi show hẹn hò khi thừa nhận tham gia vì... tiền thưởng

Tập 3 Tần số tình yêu lên sóng ngày 19.3 trên kênh HTV7 với sự góp mặt của nữ chính Thanh Thảo (21 tuổi) là sinh viên năm 3 trường Đại học Sài Gòn cùng 5 chàng trai: Văn Cung, Duy Đức, An Duy, Duy Khánh, Hoàng Chương. Các ứng viên sở hữu ngoại hình nổi bật đều để lại thiện cảm với Thanh Thảo nhưng sau rất nhiều thử thách của chương trình, cô quyết định gọi điện thoại tỏ tình với Hoàng Chương.

Trước đó, Thanh Thảo và Hoàng Chương đã có những màn tương tác đầy tình cảm trong những trò chơi hay cách giao tiếp. Không chỉ má kề má với nữ chính, Hoàng Chương còn " thả thính ", khẳng định mình không thích làm “trà xanh”, chỉ muốn được “trà trộn vào trái tim Thanh Thảo”. Ngoài ra, anh còn khoe giọng hát ngọt ngào, dành tặng một đoạn ca khúc Tình thôi xót xa để “lấy lòng" nữ chính. Chính điều đó khiến nữ sinh Đại học Sài Gòn đánh giá đối phương là người chân thật, an toàn dù trước đó, cô từng nhận định An Duy là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái, trong đó có mình.

Thanh Thảo và Hoàng Chương khi tham gia thử thách của chương trình Ảnh: BTC

Việc được Thanh Thảo lựa chọn khiến Hoàng Chương không khỏi bất ngờ. Khi nữ chính hỏi: “Anh đến đây vì em hay là vì tiền thưởng?”, anh khá bối rối. Nhưng cuối cùng, nam chính thành thật rằng: “Anh từng băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều về chương trình nhưng anh vẫn quyết định đến đây vì tiền thưởng. Anh xin lỗi em”. Chia sẻ của đối phương khiến cô gái 21 tuổi sắp khóc. Tuy nhiên, cô vẫn kiên nhẫn chia sẻ: “Nếu như mà bây giờ em nói là em rất là thích anh, em mong anh sẽ…”. Đáp lại, Hoàng Chương cho rằng cả hai còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ nhau ngoài chương trình.

Khoảnh khắc Hoàng Chương thừa nhận đến với chương trình vì 20 triệu đồng tiền thưởng khiến khán giả tiếc nuối Ảnh: BTC

Đồng thời, anh nói thêm: “Nếu em vui vẻ làm bạn, có thể đi ăn, đi du lịch cùng đám bạn nào đó và tận hưởng cùng nhau thì sẽ rất tuyệt vời”. Thanh Thảo không chấp nhận mối quan hệ bạn bè như vậy nên vẫn quyết liệt hỏi: “Nếu như em nói ngay bây giờ anh bỏ phần thưởng 20 triệu đồng để ra về cùng với em thì anh có bỏ không? Với tất cả những gì em thể hiện ngày hôm nay”. Hoàng Chương chưa kịp dứt lời xin lỗi thì Thanh Thảo lớn tiếng: “Anh đi đi, mời anh đi về với phần thưởng 20 triệu của anh”.

Sau màn đối thoại này, Thanh Thảo được các chàng trai khác như Văn Cung, Duy Đức, An Duy lần lượt tỏ tình song cô quyết định từ chối. Điển hình là An Duy, anh mong muốn nữ chính cho mình một cơ hội để có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Chàng diễn viên tự do cũng khẳng định mình đến với chương trình để tìm kiếm tình yêu đích thực nhưng có thể cách biểu hiện chưa khiến Thanh Thảo tin tưởng. Dù đây là cái kết không trọn vẹn song nữ chính vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi sự thẳng thắn, chân thành của mình.