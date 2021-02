Trần Đồng Lan: Sao tuổi Sửu gốc Việt gây sốt với phim mới chiếu Tết

Sao nữ vô danh nổi tiếng sau một đêm nhờ vai diễn gốc Á



Hồi 2016, khi xuất hiện thoáng qua với vai Jubilee trong X-Men: Apocalypse, thật khó để khán giả nhớ mặt biết tên Lana Condor ( Trần Đồng Lan ). Thế nhưng chỉ 5 năm sau, mỹ nhân gốc Cần Thơ đã là nữ diễn viên trẻ được săn đón bậc nhất Hollywood và sở hữu lượng fan hùng hậu trên Instagram. Điều biến Trần Đồng Lan từ diễn viên vô danh trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả chính là vai diễn Lara Jean trong loạt phim To All the Boys (từ 2018 đến 2021).

Khi Hollywood tung ra những nhân vật tuổi teen với động cơ đen tối, mang khuynh hướng trưởng thành và ham muốn tình dục, Lara Jean do Lana Condor hóa thân là một luồng gió mới - một cô gái tuổi teen nhận thức rõ về những vấn đề ở trường trung học hiện đại nhưng vẫn không đánh mất sự đơn thuần, đáng yêu của mình ẢNH: NETFLIX

Hóa thân thành Lara Jean - nữ sinh Mỹ gốc Hàn với tình yêu ngây dại, ngọt ngào trong phần đầu To All the Boys I've Loved Before (2018), Lana Condor khiến khán giả tuổi teen phát cuồng bởi lối diễn lôi cuốn, dễ thương cùng “phản ứng hóa học” cực ngọt với bạn diễn Noah Centineo. Bộ phim nhanh chóng gây sốt trên Netflix, được nhắc đến khắp mạng xã hội nước Mỹ đưa Trần Đồng Lan một bước thành sao. Cô nhanh chóng được truyền thông Hollywood săn đón với tư cách một ngôi sao đang lên, hiện diện trên hàng loạt ấn phẩm nổi tiếng đồng thời lượng người theo dõi trên Instagram cũng tăng vùn vụt và nay đã cán mốc 10 triệu. Thành công vang dội của phần 1 thúc đẩy Netflix trình làng phần 2 To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020), góp phần duy trì độ hot cũng như củng cố vị thế của sao nữ gốc Việt trên màn ảnh. Thậm chí, tạp chí Vogue danh tiếng còn nức nở khen ngợi người đẹp 9X, ưu ái gọi cô là “con cưng” mới của màn ảnh xứ cờ hoa.

Lana Condor hóa thân thành một Lara Jean trưởng thành hơn trong phần 3 của To All The Boys ẢNH: NETFLIX

Hôm 12.2 (Mùng 1 Tết) vừa qua, Trần Đồng Lan lại gây sốt trên Netflix với phần 3 mang tên To All the Boys: Always and Forever. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào cùng hành trình trưởng thành của Lara Jean giúp nữ chính Lana Condor cùng bộ phim một lần nữa khiến khán giả mê mẩn và nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trên Rotten Tomatoes, phim được chấm điểm 74/100 và thu hút nhiều bình luận khả quan. Không chỉ dành những lời có cánh để nói về phần phim mới nhất, nhiều khán giả còn tấm tắc khen diễn xuất của sao nữ quê Cần Thơ: “Lana Condor đáng yêu và lôi cuốn đến khó tin”, “Lana Condor mang lại từng chút quyến rũ cho một kết thúc ngọt ngào và thỏa mãn”, “Ngoài sự lôi cuốn và kịch tính, trung tâm của cả ba bộ phim là Lana Condor - người tạo cho loạt phim giá trị riêng và luôn tỏa ra niềm vui. Bản thân cô ấy cũng là một niềm vui để xem Always and Forever”… Đặc biệt, To All the Boys: Always and Forever được săn đón nhiều hơn khi ra mắt sát dịp Valentine đồng thời là phần phim khép lại hành trình của Lara Jean trên màn ảnh Netflix.

Diễn xuất lôi cuốn cùng "phản ứng hóa học" tuyệt vời với bạn diễn là chìa khóa giúp Trần Đồng Lan chinh phục khán giả với vai Lara Jean ẢNH: NETFLIX

Trên The New York Times hôm 12.2, Trần Đồng Lan thừa nhận cô đã trải qua quãng thời gian mệt mỏi thậm chí kiệt quệ nhưng cũng đầy trải nghiệm ý nghĩa, khó quên trên phim trường To All The Boys. Người đẹp bộc bạch khi phải chia tay vai diễn đắt giá: “Tất cả là một trải nghiệm cảm xúc ngoạn mục vì những năm qua là thời kỳ thăng trầm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi yêu ba phần phim, yêu những người bạn đã quen thân khi tham gia tác phẩm, yêu câu chuyện mà mình truyền tải… Tôi biết đây là lần cuối cùng trong phòng ngủ của Lara Jean, lần cuối cùng ở trường học và khi nhớ lại những điều mà mình đã dành rất nhiều thời gian trong ba năm qua, thật xúc động. Tôi sẽ nhớ về tất cả rất nhiều”.

Tuổi 24 rực rỡ và sự nghiệp rộng mở ở Hollywood

Được yêu quý bởi loạt phim To All To Boys và tên tuổi gắn liền với nhân vật Lara Jean song bản thân Trần Đồng Lan lại là người thông minh, luôn rạch ròi giữa phim ảnh và đời thực. Cô không muốn bản thân mãi đóng khung trong một hình tượng hay cứ dựa hơi vào danh tiếng từ bộ phim đã đưa mình một bước thành sao.

Sau To All the Boys I've Loved Before, sao nữ gốc Việt thoát khỏi hình tượng trong sáng, ngọt ngào để biến hóa đa dạng trên màn ảnh ẢNH: FOX, NBC

Trong khi khán giả mê mẩn vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng của Lara Jean trên phim, Lana Condor lại định hình bản thân trước công chúng với hình tượng trưởng thành, quyến rũ và hiện đại. Giữa lúc mọi người còn đang mê mẩn trong thế giới ngọt ngào của To All the Boys I've Loved Before, nghệ sĩ tài năng đã ngay lập tức làm mới mình trên màn ảnh với Alita: Battle Angel và Deadly Class, một mang màu sắc phiêu lưu hành động, một đem đến màu sắc đen tối, kỳ dị, đánh dấu bước chuyển mình đáng ghi nhận của Trần Đồng Lan trong diễn xuất. Khi những tin đồn tình cảm giữa cô và bạn diễn Noah Centineo tràn lan trên mạng và được fan To All The Boys tích cực “đẩy thuyền”, Lana Condor lên báo và say sưa nói về chuyện tình tuyệt đẹp của mình ngoài đời thực. Ngôi sao 9X luôn nỗ lực để khán giả thấy rằng: việc nhầm lẫn cô với Lara Jean là một sai lầm.

Lana Condor có thời gian nghỉ ngơi bên bạn trai sau nhiều năm quay cuồng với lịch trình đóng phim. Cô luôn nỗ lực để cân bằng giữa công việc và đời tư ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo The New York Times, ba năm kể từ cơn sốt To All the Boys I've Loved Before, Lana Condor đã thay đổi rất nhiều: “Cô ấy trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm nhờ phần 1 và sau khi khép lại phần cuối, cô ấy sẽ đóng vai chính và điều hành một loạt phim hài mới trên Netflix”. Tuy nhiên, sau vài năm bận rộn với lịch làm việc quay cuồng, nữ diễn viên đang tập trung ổn định ngôi nhà mới của cô với bạn trai Anthony De La Torre và chú cún cưng Emmy ở Seattle. Vốn là người rạch ròi giữa đời tư và công việc, sao nữ gốc Việt muốn có một ngôi nhà cách xa Hollywood và cố gắng thu nhỏ thế giới của mình. Nghệ sĩ trẻ cho biết tại Seattle, cô có ý thức về thói quen và tính cộng đồng, thứ mà nữ diễn viên không tìm thấy ở Los Angeles đồng thời thừa nhận việc sống chậm ở đây khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trần Đồng Lan đang từng bước nỗ lực trở thành đại diện gốc Á nổi bật tại Hollywood ẢNH: INSTAGRAM NV

Bước sang tuổi 24 trong năm 2021, Trần Đồng Lan rất hào hứng khi chia sẻ về mục tiêu tương lai. Sao nữ quê Cần Thơ cho biết cô muốn sự hiện diện của mình sẽ tăng cường vị thế của nghệ sĩ gốc Á ở Hollywood. “Có rất nhiều câu chuyện về châu Á, về người Mỹ gốc Á cần được kể. Tôi tin chắc rằng chúng tôi đang tiến chậm nhưng chắc chắn sẽ làm được điều đó”, Lana Condor chia sẻ. Người đẹp cũng cho biết cô đã có những cuộc gặp gỡ tuyệt vời với các công ty sản xuất có đội ngũ chủ yếu là người gốc Á và cảm thấy hứng khởi khi nghĩ đến con đường phía trước. Trong tương lai, Lana Condor muốn hợp tác với các sao gốc Á như Sandra Oh hay Awkwafina và mơ ước được tham gia một chương trình nấu ăn.

Ngoài đóng phim, Trần Đồng Lan muốn tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng, nguồn cội. Nữ diễn viên đã phát triển một học bổng với Quỹ châu Á để giúp đỡ các nữ sinh Việt Nam học hết cấp ba. Cô cũng trở nên cởi mở, mạnh mẽ hơn trong việc thảo luận về chính trị và những bất công xã hội mà không sợ người hâm mộ quay lưng. “Năm nay, tôi đã mất một lượng lớn người theo dõi vì đã chia sẻ những quan điểm thật của mình. Một số người không thích nó, nhưng đó không phải là những người mà tôi muốn họ dõi theo tôi”, nghệ sĩ trẻ thẳng thừng.

Mỹ nhân sinh năm 1997 không chỉ muốn trở thành một diễn viên tài năng mà còn là nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và có tiếng nói riêng ẢNH: SELF

Từ em bé mồ côi ở Cần Thơ được một gia đình Mỹ nhận nuôi, giờ đây, Trần Đồng Lan đã là một cô gái xinh đẹp, tự tin và độc lập. Ở lưng chừng của độ tuổi 20, cả sự nghiệp lẫn tình yêu của mỹ nhân gốc Việt đều đang thăng hoa. Không chỉ được săn đón trong các dự án mới với tư cách một ngôi sao trẻ triển vọng, cô còn khiến bao người ngưỡng mộ bởi chuyện tình kéo dài gần 6 năm với mỹ nam Anthony De La Torre. Lana Condor nói về người yêu: “Anthony đã là tất cả. Anh ấy rất giỏi giao tiếp và thực sự muốn biết cảm xúc và những gì đang diễn ra trong đầu tôi, điều này khiến tôi thấy mình luôn được yêu thương và chăm sóc”. Sao phim Deadly Class cảm thấy may mắn khi tìm thấy một nửa hoàn hảo của đời mình, người không bao giờ bắt cô lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. “Chưa một lần anh ấy cản bước tôi. Anh ấy luôn muốn những điều tốt nhất cho tương lai của tôi và trở thành một phần trong đó”, nữ diễn viên chia sẻ với tạp chí Self.

Nhìn về hành trình dài phía trước, Trần Đồng Lan nói cô đã sẵn sàng với mọi thứ và cởi mở trước tất cả những gì sẽ đến với mình.