Trấn Thành khâm phục cô bé trổ tài kể chuyện bằng tiếng Anh

Bên cạnh màn chào sân đầy hài hước của hai nghệ sĩ khách mời thì phần giới thiệu của các thí sinh nhí cũng gây chú ý. Trong đó, đội Phương Lan khiến nhiều người thích thú bởi sự xuất hiện của cô bé Mỹ An. Em đưa khán giả lạc vào thế giới của hai nhân vật trong vở hài kịch Matilda bằng cách kể chuyện bằng tiếng Anh khiến Trấn Thành nể phục. Chưa dừng lại ở đó, thí sinh nhí còn một mình “cân” luôn cả 2 vai nam và nữ và diễn rất mượt mà. Để cái kết ấn tượng, Mỹ An “chơi ngay” một cú hất tóc thần thái, đến Trấn Thành còn phải tấm tắc: “Tôi mê nhất là cái đoạn vuốt tóc, y như mình coi phim Ở nhà một mình hồi xưa vậy đó”. Tham gia cùng Mỹ An là cậu bé Bảo Vinh có biệt tài làm thơ ấn tượng.