‘Trùm giang hồ’ Vạn Tử Lương từng xả 10.000 HKD xuống bồn cầu

Theo JayneStars hôm 10.10, trong tập phát sóng mới đây của chương trình radio Walk Together do Giang Mỹ Nghi và Dương Thiệu Hồng dẫn dắt, hai nam diễn viên Đào Đại Vũ và Quan Lễ Kiệt đã tiết lộ những trải nghiệm khó quên khi sang Trung Quốc quay phim Thành Cát Tư Hãn (1987). Đây là bộ phim đầu tiên của TVB được quay tại Trung Quốc, họ cùng với nam chính Vạn Tử Lương và cả ekip đã bay từ Hồng Kông sang đại lục để chuẩn bị ghi hình. Theo lời kể của hai nghệ sĩ, thời điểm đó luật pháp Trung Quốc có quy định các du khách quốc tế đến nước này chỉ được phép mang theo một lượng tiền mặt giới hạn. Mỗi tờ 100 HKD buộc phải quy đổi thành một hóa đơn chứng thực.

Khi họ đi qua cổng an ninh, phần lớn dàn diễn viên của phim đều khẳng định với lực lượng an ninh rằng họ không mang chút tiền mặt nào. Chỉ trừ một người không thể nói dối và thừa nhận với bộ phận an ninh rằng anh ta đã mang hơn 10.000 HKD (khoảng 30 triệu đồng) theo bên mình. Tại thời điểm năm 1987, đây là một số tiền cực kỳ lớn. Đáng ngạc nhiên là sau khi khai báo, tất cả mọi người đều được qua.

Trong chương trình mới đây, các khách mời kể lại kỷ niệm "toát mồ hôi hột" khi đi quay cùng Vạn Tử Lương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH JAYNESTARS

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi thì cả đoàn lại gặp rắc rối sau khi nhận phòng khách sạn và dùng bữa tối. Theo lời kể của các khách mời, một nhóm lớn cảnh sát Trung Quốc khi ấy đã ập vào phòng của họ. Trước tình huống nguy cấp lại đang hoảng loạn, Vạn Tử Lương đã nhanh trí giật lấy đống tiền mặt ấy rồi ném vào toilet, xả nước để “phi tang”. Dương Thiệu Hồng cũng có mặt vào lúc ấy, nhớ lại: “Tất cả chúng tôi khi đó đều kinh hãi. Lúc họ xông vào, chúng tôi không biết mình sẽ bị bắt hay bị xử tử. Vì vậy Vạn Tử Lương đã nhanh trí nghĩ ra cách ấy, chúng tôi cố gắng xả đống tiền đó vào bồn cầu nhưng chúng bị kẹt. Có thể nhóm cảnh sát ấy đã tìm ra dấu vết về đống tiền ấy nhưng may mắn là tất cả chúng tôi đều an toàn”, nhà làm phim kỳ cựu hồi tưởng.

Mặc dù không khỏi tiếc nuối với số tiền lớn bị xả trôi, cả đoàn cảm thấy may mắn hơn cả khi mọi người đều bình an vô sự. Sau sự cố nhớ đời, họ đã có khoảng thời gian quay phim vất vả tại Nội Mông (Trung Quốc) và được đền đáp bằng sự đón nhận nhiệt tình của khán giả xứ Cảng thơm khi tác phẩm được lên sóng. Theo Sohu, vai diễn do Vạn Tử Lương đảm nhiệm được khen ngợi là Thành Cát Tư Hãn đẹp nhất màn ảnh nhờ vẻ ngoài phong độ, dũng mãnh và đậm chất đàn ông. Phim cũng được đánh giá cao nhờ quy tụ dàn diễn viên hùng hậu: Huỳnh Nhật Hoa Quách Phú Thành , Lưu Thanh Vân, Tạ Ninh, Trịnh Y Kiện…

Vạn Tử Lương trong phim Thành Cát Tư Hãn (1987) ẢNH: TVB

Vạn Tử Lương sinh năm 1957, ông gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ năm 1977 và trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên màn ảnh xứ Cảng thơm những năm 1980, 1990. Nam diễn viên nổi tiếng với các bộ phim: Thần điêu đại hiệp (bản 1983), Dương Gia Tướng, Yên chi khâu, Vượng giác ca môn, Anh hùng hảo hán… Đặc biệt, nhắc đến sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao 63 tuổi phải kể đến hình tượng giang hồ, trùm xã hội đen ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua các bộ phim: Triệu phú lưu manh, Người trong giang hồ, Vua bịp đại chiến Las Vegas, Bá chủ bịp thành…

Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe của tài tử họ Vạn giảm sút rõ rệt, ông cũng trở thành cái tên xa lạ với khán giả ngày nay do hiếm khi đóng phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Vạn Tử Lương từng là ngôi sao quyền lực của làng giải trí Hồng Kông, được đánh giá không thua kém Châu Nhuận Phát đồng thời có công nâng đỡ Châu Tinh Trì thuở mới vào nghề. Thời đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên ghi dấu ấn với hình tượng hào hoa, phong độ, mạnh mẽ, khí chất trên màn ảnh nhưng từ cuối thập niên 1990 sự nghiệp của ông dần trở nên mờ nhạt, ngoại hình của nam diễn viên cũng ngày một tăng cân, xuống sắc. Nhiều năm qua, nghệ sĩ kỳ cựu hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh do phải chống chọi với bệnh tật tuổi xế chiều.