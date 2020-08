Vai trò của hot girl Tiên Nguyễn trong tập đoàn ngàn tỉ IPP

Tiên Nguyễn sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Thảo Tiên. Là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, tiểu thư ngậm thìa vàng được công chúng nhớ ngay đến hình ảnh hàng hiệu “sang chảnh” và xuất hiện ở nhiều show diễn thời trang đẳng cấp quốc tế. Gần đây, cô đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ công tác thiện nguyện đến tiếp quản công việc ở Tập đoàn IPP. Em gái của doanh nhân Louis Nguyễn, chồng của diễn viên Tăng Thanh Hà đang nỗ lực tham gia điều hành công ty và các công tác xã hội, từng bước khẳng định mình ở nhiều vị trí quan trọng. Được biết hiện nay Tiên Nguyễn là Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP (do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch) kiêm Phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp.

Tiên Nguyễn quản lý quỹ từ thiện của Tập đoàn IPP do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch

Tiên Nguyễn thường xuyên phải di chuyển rất nhiều nơi trên thế giới . Đó là những chuyến công tác dài ngày như đi Buying (xem xét nhập mẫu mã mới) hay dự những tuần lễ thời trang. Được biết, trước đó các công việc trên do mẹ cô, Tổng giám đốc IPP, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên và đội ngũ chuyên viên mua hàng cùng giám đốc nhãn hàng đảm nhiệm. Nhưng gần đây do khối lượng công việc của tập đoàn quá nhiều, bà Thủy Tiên đã giao hẳn cho con gái phụ trách phần việc này. Chính vì thế, dù đang tham gia khóa học thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Trường đại học City University of London (Anh), Tiên Nguyễn vẫn phải sắp xếp thời gian để tiếp quản công việc của gia đình. Với vị trí Phó tổng giám đốc phát triển thị trường, Tiên Nguyễn là người quản lý trực tiếp nhóm chuyên viên mua hàng, tham gia vào việc định hướng xu hướng thời trang, tham gia tìm kiếm và chọn lựa, đàm phán với các thương hiệu phù hợp mang về kinh doanh tại thị trường Việt Nam.