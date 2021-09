Vẻ đẹp gây thương nhớ của em út SNSD ở tuổi 30

Mới đây, Seohyun có dịp hội ngộ cùng các chị em SNSD (Girls’ Generation) ở show Yoo Quiz On The Block của đài tvN. Trên diễn đàn The Quo, dân mạng khen ngợi nữ ca sĩ kiêm diễn viên tỏa sáng với vẻ đẹp tinh tế và tươi tắn tại chương trình này. Bộ trang phục tông đen sang chảnh kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng cũng giúp Seohyun nổi bật dù đứng giữa những thành viên nổi tiếng xinh đẹp như Sooyoung, YoonA, Tiffany, Taeyeon ...