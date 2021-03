Vì sao H&M, Nike… bị nghệ sĩ Trung Quốc quay lưng?

Theo New York Times, vào tháng 9 năm ngoái, trên trang web chính thức, H&M tuyên bố ngừng dùng bông vải từ Tân Cương vì “lo ngại sâu sắc về những cáo buộc cưỡng ép lao động, vi phạm nhân quyền và phân biệt đối xử các nhóm sắc tộc tôn giáo thiểu số ở Tân Cương ”. Tuy nhiên, đến 24.3, vụ việc bỗng bùng lên tranh cãi dữ dội ở Trung Quốc với nhiều lời kêu gọi mọi người tẩy chay sản phẩm của H&M. Hashtag "Tôi ủng hộ bông Tân Cương" hiện đang là chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo với hơn 1,8 tỉ lượt xem.

Trong tối 24.3, có ít nhất ba nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc đã xóa H&M khỏi thanh công cụ tìm kiếm, cũng như rút toàn bộ hàng hóa của nhãn hàng này.

Sau H&M, đến lượt Nike cũng bị “réo gọi” vì liên quan đến bông Tân Cương. Nguyên nhân bắt đầu từ tổ chức BCI (Better Cotton Initiative) tạm thời ngừng cấp chứng nhận bông Tân Cương do gặp khó khăn trong việc kiểm tra hàng hóa. Điều này có nghĩa là tất cả các thành viên của BCI bao gồm Nike, Converse, Fila, Puma, New Balance, Uniqlo , Adidas, Burberry… đều sẽ không sử dụng loại bông này.