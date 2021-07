Vì sao Vũ Thành An dùng các con số đặt cho loạt bài 'không tên'?

Tập 1 Chân dung cuộc tình mùa 5 dự kiến lên sóng ngày 7.7 trên THVL1 với sự dẫn dắt của MC Quỳnh Hoa. Chương trình đưa khán giả bước vào không gian sâu lắng với những câu chuyện gắn liền với nhạc sĩ Vũ Thành An thông qua lời kể của ca sĩ Nhật Hạ và nhà báo Minh Đức.

Vũ Thành An sinh tại Hải Hậu (Nam Định). Năm 1954 ông cùng gia đình vào Nam và theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Năm 1965, ông viết Tình khúc thứ nhất và nổi tiếng ngay từ sáng tác đầu tay đó. Những năm tiếp theo, nam nhạc sĩ viết nhiều bài không tên khác và lập gia đình vào năm 1969. Ông cùng với Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương tạo thành lớp nhạc sĩ mới đầy tài năng của thị trường âm nhạc lúc bấy giờ.

Trong chương trình, Nhật Hạ tiết lộ cô nghe nhạc của Vũ Thành An từ lúc còn nhỏ, mãi đến năm 1981 mới gặp nhạc sĩ ngoài đời. Ông còn là bạn của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, một người thân thiết với Nhật Hạ. “Anh An da trắng, cao ráo, đẹp trai nên có tiếng trong làng nhạc sĩ là người đào hoa. Tính cách anh hiền lành, dịu dàng, từ tốn và chân thành nên dễ quyến rũ, khiến các cô gái xiêu lòng. Những câu chuyện tôi biết, lẫn được kể lại, anh luôn mang cho người đối diện cảm giác dễ gần, dễ tin tưởng”, nữ khách mời thổ lộ.

Ca sĩ Nhật Hạ kể những bài không tên của Vũ Thành An mang nội dung gần với đời thực, đó là câu chuyện em đi lấy chồng, tôi nghèo khó, tình nhân chung tay xây dựng cuộc đời, hoặc sự đau lòng vì không giữ được người yêu... Cô chia sẻ: "Tiếp xúc mới thấy anh nói như thế nào thì viết như thế đấy. Anh trải đầy tâm trạng, nỗi niềm trong từng câu chữ, lời nhạc. Tôi hỏi vì sao anh ấy yêu nhiều thế, đau khổ vì nhiều người, anh ấy cười hiền lành bảo bản thân dễ rung động, dễ yêu nhưng lại không dễ quên. Anh ấy yêu rồi không thành nhưng không quên, tiếp tục để đó trong một ngăn trái tim và đi yêu người khác”.

Những ca khúc gắn liền với nhạc sĩ Vũ Thành An được tái hiện trên sân khấu Chân dung cuộc tình

Theo tiết lộ, nhạc sĩ Vũ Thành An đặt những con số cho các bài hát, vì chuyện tình của ông thường dang dở. Ông yêu say đắm những cô gái xinh đẹp, giàu có nhưng bản thân mặc cảm vì mình trắng tay. Chính điều đó khiến cả hai không đến được với nhau. Ca sĩ Nhật Hạ bộc bạch trong chương trình: “Nhạc sĩ Vũ Thành An cũng muốn đặt tên của những người con gái ấy làm tên bài hát nhưng sau đó anh nghĩ rằng không nên và quyết định đặt cho một loạt bài là "không tên". Anh sợ làm phiền đến đời sống của người ta”.