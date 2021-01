Cô liên tục nén nước mắt khi nhắc đến người bạn đời quá cố: “Với tư cách là một nghệ sĩ, một diễn viên và một con người, Chad luôn có thói quen nói ra sự thật. Anh ấy là người đàn ông thật thà nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy không chỉ dừng lại ở việc nói ra sự thật mà còn luôn tìm kiếm điều đó trong những người xung quanh và trong cuộc sống mà anh đang tồn tại”. Taylor Simone Ledward nhắc đến Chadwick Boseman với giọng run run, nghẹn ngào cùng đôi mắt đẫm lệ vì xúc động.

Bà xã “báo đen” bộc bạch: “Sự thật là thứ rất dễ bị phớt lờ nhưng nếu chúng ta không sống trong sự thật thì rất khó để sống đúng với ý nghĩa mà cuộc sống đã đặt ra. Đây trở thành phương châm mà anh ấy đã sống cuộc đời của mình, dù không hoàn hảo nhưng luôn kiên định”. Cô tiếp tục kìm nén để hoàn thành bài phát biểu: “Cảm ơn quý vị đã tặng Chad món quà này. Thật vinh dự khi tôi được thay mặt chồng nhận giải thưởng. Chad, cảm ơn anh, em yêu anh và rất tự hào về anh. Hãy luôn phù hộ cho chúng em nhé!” và kết thúc với giọt nước mắt không thể ngăn lại.

Bài phát biểu của Taylor Simone Ledward khiến những người theo dõi sự kiện không khỏi xúc động, nghẹn ngào. Nhiều khán giả bày tỏ sự đau xót, tiếc thương khi Chadwick Boseman không thể đích thân nhận giải thưởng này đồng thời dành sự cảm thông, chia sẻ đối với nỗi mất mát mà bà xã cũng như gia đình nam diễn viên quá cố đang phải trải qua.

Chadwick Boseman là một trong những diễn viên da màu được yêu thích nhất tại Hollywood. Tài tử ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim: Get on up, Marshall, 21 cây cầu, Da 5 Bloods… Đặc biệt, ngôi sao 7X nổi tiếng khắp thế giới vai Black Panther (Báo đen) trong bom tấn tỉ đô cùng tên và loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngày 28.8.2020, Chadwick Boseman khiến cả Hollywood sững sờ khi qua đời sau 4 năm lặng lẽ chiến đấu với ung thư. Cuối đời, nam diễn viên vừa âm thầm thực hiện vô số cuộc phẫu thuật và xạ trị, vừa cần mẫn đóng phim. Tác phẩm cuối cùng của anh là Ma Rainey's Black Bottom ra mắt cuối năm 2020.