Hé lộ hình ảnh 'báo đen' Chadwick Boseman trong tác phẩm cuối đời

Trên tờ The New York Times, Viola Davis đã hồi tưởng lại quá trình hợp tác với Chadwick Boseman trong Ma Rainey's Black Bottom và dành cho anh những lời khen có cánh. “Thời điểm đó, xung quanh Chadwick Boseman luôn có người hỗ trợ, xoa bóp nhằm giúp cậu ấy ổn định và thư giãn hơn. Giờ nhớ lại tôi mới thực sự hiểu rằng cậu ấy đã mệt mỏi và đau đớn đến nhường nào”, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar chia sẻ đồng thời khẳng định không ai trong đoàn phim biết bệnh tình của tài tử 43 tuổi. Sao nữ da màu dành lời khen cho đàn em quá cố vì sự khiêm tốn, lạc quan, nghiêm túc dù là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. “Cậu ấy hoàn toàn gạt bỏ cái tôi, bất cứ điều phù phiếm nào mà mình có để cống hiến hết sức cho vai diễn”, nghệ sĩ kỳ cựu này nói thêm.

Nữ chính Viola Davis đánh giá cao thái độ làm việc nghiêm túc và sự đầu tư của "báo đen" cho vai diễn cuối đời ẢNH: TWITTER NETFLIX

Ma Rainey's Black Bottom dựa trên vở nhạc kịch danh tiếng cùng tên của August Wilson. Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời ca sĩ nhạc blues nổi tiếng Ma Rainey do Viola Davis đảm nhiệm. Tác phẩm lấy bối cảnh Chicago (Mỹ) năm 1927, khai thác những vấn đề về chủng tộc, âm nhạc, các mối quan hệ và thực trạng bóc lột các nghệ sĩ thu âm da đen. Trong phim, Chadwick Boseman vào vai Levee, một nghệ sĩ kèn trẻ tuổi đầy tham vọng và luôn khao khát tạo được dấu ấn riêng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Ma Rainey's Black Bottom do George C. Wolfe, đạo diễn từng 2 lần đoạt giải Tony, cầm trịch và được chấp bút bởi nhà viết kịch lừng danh Ruben Santiago-Hudson. Bên cạnh Viola Davis và Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom còn có sự tham gia của các diễn viên khác như: Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts… Tác phẩm dự kiến được trình làng vào ngày 18.12 tới.

Ngoài bộ phim sắp ra mắt, người hâm mộ Chadwick Boseman đang tò mò về cách Marvel sẽ hành động để sản xuất Black Panther 2 sau khi nam chính đột ngột qua đời ẢNH: MARVEL STUDIOS