Vợ chồng Justin Bieber diện kiến Tổng thống Pháp, trang phục nhanh chóng gây tranh cãi

Cuộc gặp gỡ của đôi bên diễn ra vào Ngày Âm nhạc của Pháp (21.6). Giọng ca 9X dễ dàng trao đổi, trò chuyện với vị nguyên thủ quốc gia này vì xuất thân từ gia đình mang dòng máu Pháp - Canada và từng nhiều lần thể hiện khả năng nói tiếng Pháp của mình. Những bức ảnh tại sự kiện này cũng được Soazig de la Moissonnière - nhiếp ảnh gia của Tổng thống Pháp, chia sẻ trên trang cá nhân.

Cuộc gặp gỡ giữa Justin Bieber - Hailey Bieber với ông Emmanuel Macron và bà Brigitte Macron nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng. Bức ảnh do chủ nhân hit What do you mean? đăng tải nhận về hơn 3,6 triệu lượt thích cùng hơn 22.000 bình luận. Trong đó, vấn đề trang phục của cặp đôi 9X này gây bàn tán hơn cả. Trong khi Tổng thống Pháp cùng phu nhân mặc trang phục thanh lịch, kín đáo thì nam ca sĩ 27 tuổi diện vest với giày sneaker còn vợ anh mặc váy cut-out táo bạo và để lộ lưng trần. Nhiều ý kiến cho rằng cách ăn mặc của bộ đôi không phù hợp với một buổi gặp gỡ trang trọng cùng nguyên thủ quốc gia.