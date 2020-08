Vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West sống riêng suốt năm qua

Hồi đầu tuần qua, Kim Kardashian đã đích thân bay từ Los Angeles đến Wyoming gặp chồng, thuyết phục anh ngừng tranh cử tổng thống để tập trung điều trị các vấn đề tâm lý. Trong loạt ảnh được cánh paparazzi ghi lại, cả hai có cuộc nói chuyện khá căng thẳng trong xe và sao nữ chương trình Keeping Up with the Kardashians đã bật khóc. Mỹ nhân 40 tuổi sớm trở về Los Angeles một mình và tiếp tục công việc bận rộn. Sau chuyến thăm chồng, Kim được nhìn thấy đến một studio chụp ảnh cho thương hiệu SKIMS.