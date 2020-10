Vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Mới đây, cư dân mạng liên tục xôn xao trước loạt hình ảnh được cho là đám cưới của diễn viên Thảo Trang , vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình , với chồng mới. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Thanh Niên, Thảo Trang tổ chức lễ cưới ấm cúng tại một nhà hàng ở TP.HCM vào tối 6.10. Chồng của Thảo Trang tên Trương Quang Pháp, là diễn viên trẻ, kém cô 9 tuổi. Người này cho biết thêm Thảo Trang và chồng quen biết nhau khi đóng phim chung vài năm trước. Cả hai chính thức hẹn hò được một năm trước khi quyết định về chung một nhà. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai hòa hợp trong suy nghĩ. Nguồn tin nói thêm chú rể dù kém 9 tuổi nhưng phong thái, lối suy nghĩ khá chín chắn, già dặn.

Theo hình ảnh được chia sẻ, trong lễ cưới, diễn viên Tiếng sét trong mưa diện váy cưới ren trắng, rạng rỡ bên chú rể Quang Pháp trong bộ vest đen lịch lãm. Theo tiết lộ, chỉ một số đồng nghiệp thân thiết của Thảo Trang được mời tham dự lễ cưới và hạn chế truyền thông tác nghiệp.

Thảo Trang cùng ông xã Quang Pháp Ảnh: NVCC

Hôn lễ của Thảo Trang khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi một năm qua cặp đôi khá kín tiếng, không tiết lộ chuyện tình cảm. Trang cá nhân của cả hai chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh tình cảm nhưng giấu danh tính đối phương. Trước ngày trọng đại, Quang Pháp chỉ chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý: "Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn".

Ngoài ra, nhiếp ảnh gia Nhật Đỗ cũng hé lộ về bộ ảnh cưới của Thảo Trang - Quang Pháp thực hiện hồi giữa tháng 9 vừa qua tại một số địa điểm nổi tiếng như rừng thông, hồ Tuyền Lâm ở thành phố Đà Lạt. .. Một trong những trang phục Thảo Trang mặc khi chụp ảnh là chiếc váy cưới của nhà thiết kế Lâm Lâm. Đây là sản phẩm được nhà thiết kế đầu tư vì anh mong muốn mang đến cô dâu hình ảnh tươi trẻ, thanh tân dù hơn chú rể gần 10 tuổi.

Ảnh cưới lãng mạn của diễn viên Thảo Trang và Quang Pháp được thực hiện ở Đà Lạt Ảnh: Nhật Đỗ

Nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh với áo cưới và trang phục đời thường để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Ê-kíp thực hiện bộ ảnh cưới khen ngợi về sự đẹp đôi của Thảo Trang và chồng Ảnh: Nhật Đỗ Quang Pháp quê ở Quảng Ngãi, anh có ngoại hình điển trai và từng tham gia các bộ phim như Xóm trọ 3D, Pháp sư mù... Ảnh: Nhật Đỗ

Nữ diễn viên thể hiện rõ sự hạnh phúc trên gương mặt qua bộ ảnh cưới Ảnh: Nhật Đỗ

Vốn là diễn viên nên cả Thảo Trang và Quang Pháp đều có kinh nghiệm diễn xuất, tạo dáng khi chụp ảnh Ảnh: Nhật Đỗ

Nhiếp ảnh gia tiết lộ cả hai vô cùng ăn ý với nhau, trong suốt buổi chụp hình, Quang Pháp tỏ ra là người rất trưởng thành, vui tính và rất cưng chiều cô dâu của mình Ảnh: Nhật Đỗ