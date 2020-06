Võ Đình Hiếu: ‘Hot boy bánh giò’ trở lại sau 2 năm trầm cảm

Là ai cũng được, khán giả gọi tôi với cái tên nào cũng được, miễn rằng tôi được làm nghệ thuật Võ Đình Hiếu

Võ Đình Hiếu được khán giả gọi thân mật là “hot boy bánh giò”, cái tên nghe một lần là nhớ. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án điện ảnh , truyền hình như Lật mặt 2, Màu xanh đôi mắt, Cho em gần anh thêm chút nữa, Dạ cổ hoài lang… nhưng đến nay vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Nếu bạn diễn Nhã Phương đã đi một đoạn đường xa, trở thành sao hạng A, thì tên tuổi nam diễn viên sinh năm 1992 khá mờ nhạt.

Thế nhưng mới đây, “hot boy bánh giò” năm nào gây bất ngờ khi trở lại hoạt động nghệ thuật. Không phải một diễn viên như thường thấy, Đình Hiếu bước chân vào đường đua Vpop với ca khúc Lữ khách qua thời gian. Chia sẻ về ý định quay lại nghệ thuật với vai trò ca sĩ, Đình Hiếu cho hay đã đến lúc anh trở lại với âm nhạc sau thời gian dài không biết mình là ai, mình cần gì. Anh từng trầm cảm trong suốt 2 năm trời khi loay hoay tìm chỗ đứng ở showbiz. Đình Hiếu thừa nhận mình là người nhút nhát, nghĩ nhưng không dám làm vì sợ người khác đánh giá. Kể cả đăng một status cũng sợ bị người khác phán xét. Vì thế nam diễn viên trẻ từng sống mãi trong một lớp vỏ chỉ vì sợ điều ra tiếng vào.

Khi được hỏi tại sao quyết định chọn con đường âm nhạc với một bài hát thuộc thể loại “Nhạc Tiktok”, Võ Đình Hiếu cho hay anh muốn làm những gì mình thích và gần gũi hơn với người nghe trẻ tuổi Ảnh: NVCC

Những thăng trầm trong chặng đường vừa qua dạy cho nam diễn viên hiểu rằng nếu mãi đứng trong vòng an toàn, trở thành một mẫu số chung thì sẽ mãi mãi nổi tiếng theo cách an toàn. "Thời gian tới, Hiếu hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn trong con đường nghệ thuật. Thể hiện mạnh mẽ cái tôi của bản thân hơn. Hiếu rút ra rằng, một lần là chính mình và chấp nhận mọi kết quả còn hơn cứ mãi sống trong vòng an toàn và sợ người khác nghĩ tiêu cực về mình. Nam diễn viên cho biết từng có thời gian trầm cảm nặng bởi mọi người chỉ biết đến mình qua vai diễn "hot boy bánh giò". Nhưng sau lần trầm cảm nặng đó, Đình Hiếu nhận ra thị phi không đáng sợ bằng việc không được khán giả ghi nhận những cống hiến dù là nhỏ nhất.

Lữ khách qua thời gian là một sản phẩm mới lạ về dòng nhạc và định hướng. Đình Hiếu thẳng thắn thừa nhận anh chưa phải một người có giọng ca đặc biệt hay mức độ đầu tư lớn như nhiều ca sĩ trẻ hiện tại, nhưng Hiếu chắc chắn sẽ làm bằng tất cả những gì đang có. Chia sẻ về sản phẩm đánh dấu sự trở lại lần này, phía Đình Hiếu cho hay ca khúc thuộc thể loại "Nhạc TikTok", định nghĩa âm nhạc mới xuất hiện theo mạng xã hội. Trước khi được làm mới lại và thể hiện bởi giọng ca của Đình Hiếu, Lữ khách qua thời gian từng là nhạc phim Đám cưới ma, bộ phim kể về hành trình xuyên không để tìm đến người mình yêu từng phát sóng nhiều năm trước.