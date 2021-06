Vũ đạo mạnh mẽ và quyến rũ của dàn mỹ nam nhóm Monsta X

Đầu tháng 6.2021, Monsta X vừa tái xuất đường đua Kpop với album mới nhất mang tên One of a kind cùng ca khúc chủ đề Gambler. Trong lần trở lại này, các chàng trai tiếp tục gây ấn tượng với phong cách âm nhạc độc đáo và lối biểu diễn nổi bật trên sân khấu. Khi quảng bá Gambler tại các chương trình âm nhạc cuối tuần, Monsta X trở thành tâm điểm nhờ động tác nhảy mạnh mẽ và không kém phần sexy.

Đặc biệt, những nam thần tượng một lần nữa làm fan điên đảo với vũ đạo quyến rũ và phong thái biểu diễn tự do mang đậm dấu ấn cá nhân mỗi thành viên. Monsta X cũng là một trong những nhóm nhạc nam Kpop nổi tiếng có style trình diễn không gò bó, nhưng đội hình và vũ đạo vẫn rất đồng đều. Những clip tập luyện đơn giản của Monsta X cũng đạt hàng trăm ngàn lượt xem trên YouTube. Mới đây, video Monsta X tập nhảy Gambler đạt gần 400.000 lượt xem sau 2 ngày ra mắt trên YouTube.

Album One of a kind cũng như ca khúc chủ đề Gambler của Monsta X đánh dấu màn trở lại đầu tiên của Monsta X sau 7 tháng kể từ album thứ ba Fatal love, ra mắt tháng 11 năm ngoái. Album One of a kind gồm 7 ca khúc.