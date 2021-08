Vụ 'tiểu Angelababy' chết thảm bị 'đào lại' sau loạt lùm xùm của Ngô Diệc Phàm

Chuỗi scandal của Ngô Diệc Phàm vẫn nằm top chủ đề hot tại đất nước đông dân nhất hành tinh suốt nhiều ngày qua. Trên mạng xã hội Weibo , hàng loạt tài khoản không ngừng đưa ra vô số giả thuyết nam ca sĩ kiêm diễn viên dính dáng đến nhiều tai to mặt lớn tại giới showbiz Hoa ngữ

Đặc biệt, không ít dân mạng còn “móc nối” vụ lùm xùm của Ngô Diệc Phàm liên quan đến cái chết thảm của nữ diễn viên Nhậm Kiều, nghi ngờ bên “chống lưng” cho mỹ nam 9X từng gián tiếp hại đời cô gái trẻ.

Cái chết thảm của Nhậm Kiều bị cho là có nhiều uẩn khúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Cái chết đột ngột của "tiểu Angelababy" Nhậm Kiều từng gây chấn động tại làng giải trí Trung Quốc vào năm 2017. Sự cố xảy ra lúc 2 giờ sáng 16.10.2017, nữ diễn viên được phát hiện đã chết trong tình trạng không còn quần áo trên người tại khuôn viên một khách sạn ở Tô Châu (Trung Quốc), cô mất khi mới 27 tuổi.

Thoạt nhìn, sư ra đi của Nhậm Kiều có quá nhiều điểm đáng ngờ. Khán giả lẫn giới truyền thông đặt nhiều thắc mắc xoay quanh chuyện: Vì sao mỹ nhân sinh nam 1990 lại rơi xuống lầu khi đang lõa thể? Những người đàn ông đi cùng cô vào khách sạn, trong đó có nam diễn viên Dương Húc Văn có liên quan hay không? Cái chết của Nhậm Kiều chỉ là vô tình hay cố ý?....

Dương Húc Văn (trái) chịu nhiều chỉ trích và nghi ngờ liên quan đến cái chết của "tiểu Angelababy" Nhậm Kiều ẢNH: WEIBO NV

Tuy nhiên, cuộc điều tra nhanh chóng kết thúc trong vòng chưa đến 2 tháng. Phía cảnh sát khẳng định tất cả chỉ là tai nạn. Nhậm Kiều đã say rượu và rơi từ tầng 13 khách sạn xuống đất tử vong, toàn bộ quá trình không liên quan đến bất kỳ ai. Phía đại diện của người đẹp 9X cũng thông báo vụ việc đã được xử lý ổn thỏa và hi vọng dân mạng ngừng đưa ra các suy luận tiêu cực. Còn những quý ông đi cùng ngôi sao quá cố đều vô can. Đáng chú ý, tài tử Dương Húc Văn còn khai rằng bản thân đang ngủ khi Nhậm Kiều gặp nạn.

Lùm xùm cái chết của Nhậm Kiều từng gây tranh cãi tại showbiz đất nước đông dân nhất hành tinh, song, mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Người bị tình nghi nhiều nhất là Dương Húc Văn vẫn tiếp tục đóng phim bất chấp “lời ra tiếng vào”. Bẵng đi gần 4 năm, dân mạng bỗng “đào lại” và nghi ngờ kẻ đứng sau sự ra đi thảm khốc của Nhậm Kiều có liên hệ mật thiết với những người từng nâng đỡ Ngô Diệc Phàm

Scandal của Ngô Diệc Phàm cũng như cái chết thảm của Nhậm Kiều phần nào cho thấy mặt tối của làng giải trí Trung Quốc ẢNH: WEIBO NV

Tính đến sáng 2.8, những phỏng đoán trên của dân mạng vẫn chưa có bên nào đứng ra phản hồi. Nhiều bình luận bày tỏ mong mỏi cảnh sát điều tra sâu vụ của Ngô Diệc Phàm, triệt hạ phe cánh đằng sau cựu thành viên EXO cũng như tránh xảy ra trường hợp tương tự như Nhậm Kiều hay Đô Mỹ Trúc