'Vua nhạc sến' Vinh Sử: Sức khỏe yếu, vẫn đam mê sáng tác ở tuổi xế chiều

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Diễm Hương cho biết hiện tại, nhạc sĩ Vinh Sử khá yếu. Cô hi vọng tình trạng sức khỏe của “vua nhạc sến" sẽ có tiến triển tốt trong thời gian tới. Nói về việc nhiều nghệ sĩ phải sống neo đơn, khó khăn ở tuổi xế chiều, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 tâm sự: “Nghệ sĩ may mắn ở chỗ được khán giả yêu mến. Nhưng khi về già, không phải ai cũng may mắn có điều kiện kinh tế ổn định, đó là điều khá chạnh lòng, đau xót”.