Weibo phản hồi về bức ảnh 'Ngô Diệc Phàm bị áp giải đi chữa bệnh'

Trước khi bị bắt giữ vào tháng 8.2021 vì cáo buộc cưỡng dâm, Ngô Diệc Phàm là một nghệ sĩ triển vọng của showbiz Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Anh ra mắt trong nhóm nhạc EXO hồi năm 2012 và nhanh chóng dành được cảm tình của khán giả nhờ gương mặt điển trai và chiều cao 1m87 vô cùng ấn tượng. Nhờ lợi thế ngoại hình, Ngô Diệc Phàm lấn sân diễn xuất từ năm 2015 sau khi rời nhóm. Không chỉ hoạt động trong nước, anh còn được mời đóng phim Hollywood, có thể kể đến Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) hay xXx: Return of Xander Cage (2017).