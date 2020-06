Won Bin từ chối dự án phim có kinh phí 33 triệu USD

Dù ít xuất hiện trước công chúng, nhưng Won Bin vẫn luôn là cái tên được giới truyền thông Hàn Quốc khai thác triệt để. Mới đây, trang Star News bất ngờ công bố thông tin về những dự án mà anh từng xem xét nhưng cuối cùng lại đẩy đi. Điển hình là The Immortal, tác phẩm có vốn đầu tư lên đến 40 tỉ won (tương đương 33 triệu USD) và sở hữu cốt truyện được đánh giá là rất hấp dẫn.

The Immortal xoay quanh một người đàn ông bất tử trong 600 năm và một người phụ nữ có thể nhớ lại kiếp trước của mình sau khi liên tục chết rồi được tái sinh. Phim dự kiến dài 16 tập và do Jang Young Woo làm đạo diễn. Tuy nhiên, mặc cho tác phẩm có đề tài hấp dẫn, Won Bin sau một hồi thảo luận tích cực với ê-kíp thì vẫn từ chối tham gia vì cảm thấy áp lực nặng nề trước việc trở lại ngành công nghiệp phim ảnh.

Khán giả hụt hẫng khi biết Won Bin từng từ chối các lời mời đóng phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Vào năm 2016, Won Bin cũng tự bỏ qua một kịch bản được đánh giá cao. Thời điểm đó, tài tử 43 tuổi được mời đảm nhận vai nam chính trong Still Life, phiên bản Hàn Quốc của tác phẩm cùng tên thuộc nhà làm phim Umberto Pasolini. Đáng tiếc, do bất đồng quan điểm với đạo diễn và phim có sự khác biệt trong hướng remake, nên anh lựa chọn không tham gia.

Tính đến nay, Won Bin đã không tham gia bất kỳ dự án nào kể từ Sát thủ vô danh (The Man From Nowhere), chiếu năm 2010. Nhiều lần “nói không” với các dự án phim ảnh, nhưng Won Bin lại rất chăm chỉ đóng quảng cáo và ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu. Hồi tháng 5.2020, anh gây sốt khi xuất hiện trên đường phố để quay/chụp sản phẩm tuyên truyền cho nhãn hàng. Vẻ điển trai của nam diễn viên được khen ngợi là vẫn không thay đổi suốt nhiều năm qua.

Nam thần sinh năm 1977 khi đi chụp ảnh quảng cáo cách đây 1 tháng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STAR NEWS

Việc Won Bin không nhận phim mới mà bận rộn với các hoạt động quảng bá tuyên truyền thương hiệu khiến khán giả không hài lòng. Nhiều người xem tỏ ra thất vọng và chỉ trích anh có thái độ vô tâm với sự nghiệp diễn xuất. Thậm chí, một số ý kiến còn mỉa mai sao phim Trái tim mùa thu nên sửa đổi thông tin nghề nghiệp diễn viên thành người mẫu đóng quảng cáo.

Bất chấp lời mỉa mai, nam nghệ sĩ vẫn không lên tiếng giải thích, gần như tránh xa làng giải trí . Won Bin (tên thật: Kim Do Jin) ra mắt năm 1997 với phim Lời cầu hôn. Năm 2000, anh tạo cơn sốt lớn cùng tác phẩm Trái tim mùa thu. Sau đó, danh tiếng ông bố một con liên tục tăng cao nhờ Cờ bay phấp phới, Bạn bè…

Hình ảnh hiếm hoi của Won Bin và bà xã Lee Na Young ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Won Bin gián đoạn công việc 5 năm để nhập ngũ và nghỉ ngơi, rồi tái xuất hoành tráng qua hai phim đình đám là Người mẹ và Sát thủ vô danh. Năm 2015, anh bất ngờ kết hôn với người đẹp Lee Na Young. Cuối năm đó, hai vợ chồng chào đón con trai đầu lòng.