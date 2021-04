Xúc động câu chuyện của thí sinh 14 tuổi vào chung kết 'Giọng hát Việt nhí'

Thùy Trang sinh năm 2007, quê ở Nghệ An, sinh sống cùng bố mẹ và em gái ở Bình Dương. Hiện em đang học Trường THCS Tân Đông Hiệp (Dĩ An, Bình Dương). Trước đó, Thùy Trang ước một lần đứng trên sân khấu Giọng hát Việt nhí nhưng vì hoàn cảnh gia đình chưa cho phép.

Suốt 3 năm liên tục, Thùy Trang luôn theo sát, đi xem chương trình và cổ vũ cho các anh chị Hà Quỳnh Như, Khánh An... ước một ngày nào đó mình cũng có thể được đứng trên sân khấu như vậy. Từ đó, cô bé ấp ủ đam mê, học hỏi, tập luyện... chờ cơ hội thử sức. Năm 2021, khi Giọng hát Việt nhí New generation tổ chức casting, Thùy Trang xin bố cho thử sức và may mắn vào vòng sơ tuyển, cả gia đình lúc đó như vỡ òa hạnh phúc. Được biết, gia đình Thùy Trang có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị bệnh não suốt 6 năm qua, một mình bố làm công nhân nuôi hai con nhỏ.