Giải U.19 quốc gia 2022: Chờ ‘Doraemon’ giúp TP.HCM trổ tài trước Bình Dương, Long An

Lâu lắm rồi một giải vô địch quốc gia mới trở lại trên sân Đạt Đức (Gò Vấp). Gần 20 năm trước khi Ngân hàng Đông Á Thép Pomina lấy sân Đạt Đức làm đại bản doanh và tổ chức nhiều trận đấu giao hữu cho V-League diễn ra tại đây, sân này đã thu hút đáng kể lượng người xem. Nhưng sau đó có rất ít trận đấu diễn ra tại đây khi TP.HCM cải tạo, làm mới các sân như Q.8, Phú Nhuận, Củ Chi và cụm sân ở trung tâm Lyon (Phú Thọ) thì nhiều giải đấu cấp độ trẻ được đưa về các sân này mỗi khi TP.HCM nhận đăng cai.

Tuy nhiên sau khi sân Gò Vấp được đầu tư làm mới với cơ sở vật chất khang trang, mặt sân đẹp đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất đồng thời là tổng thư ký Liên đoàn bóng đá TP.HCM Trần Đình Huấn đã liên hệ để sắp xếp lượt đi đá tại sân Gò Vấp và lượt về tại sân Phú Nhuận, vừa để kích thích phong trào và bóng đá trẻ tại các quận này, vừa giảm tải cho sân Thống Nhất và các sân tập khác bận cho việc CLB TP.HCM và Sài Gòn FC thi đấu và tập luyện V-League. Việc đưa lượt đi vòng loại về sân Gò Vấp cũng phù hợp vì các đội cũng không phải di chuyển quá xa trung tâm như ban đầu định sắp xếp tại sân Củ Chi, đồng thời người hâm mộ cũng có thể đến theo dõi và cổ vũ cho các đội.

Cũng như 2 bảng A và C, 5 đội bảng E sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Đội dẫn đầu sẽ giành quyền lọt vào VCK, đội xếp thứ nhì sẽ so với 5 đội thứ nhì ở các bảng khác để xác định 5 vé đi tiếp, nên cơ hội cho đội nhì bảng cũng rất lớn. Vòng loại bảng E cũng sẽ bắt đầu tranh từ 15.2 và kéo dài đến 10.3. Các trận bắt đầu lúc 13 giờ 30 với trận 1 và 15 giờ 45 với trận 2.

Xét về bề dày và lực lượng từng chinh chiến ở các sân chơi trẻ thì Becamex Bình Dương và Long An được đánh giá cao nhất trong bảng này. Đội bóng đất thủ do HLV Võ Hồng Phúc dẫn dắt vẫn còn các trụ cột vừa tham gia giải U.21 như Bùi Vỹ Hào, Trần Vũ Hoàng Long, Lê Cảnh Nam, Đinh Hoàng Hốn.. nên tỏ ra kinh nghiệm hơn hết, nhất là chân sút Bùi Vỹ Hào từng làm mưa làm gió trong đội hình An Giang trước đây trong VCK giải U.19 năm rồi và cũng đã thể hiện khá ấn tượng ở vòng loại U.21 tại trung tâm Viettel vừa rồi. Lần này được thi đấu gần nhà, Becamex Bình Dương chắc chắn sẽ phát huy tốt hơn sức bật vốn có để đánh chiếm 1 suất lọt vào VCK.





Long An cũng không hề kém cạnh với sự dẫn dắt của HLV Lương Quốc Bảo khi đội hình vẫn còn những cầu thủ từng dự U.19 năm rồi như Nguyễn Lâm Gia Bảo, Bùi Võ Duy Năng, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Trí Hùng. Tuy nhiên điều mà đội bóng này cần quan tâm là phân phối sức cho tốt và phải vững vàng hơn về tâm lý thi đấu. Chính vì 2 yếu tố này mà tại vòng loại U.19 năm rồi ở Bình Phước, đội Long An đã khởi đi tốt nhưng lại đuối dần để mất điểm một cách lãng xẹt trong nhiều trận và cuối cùng để mất chiếc vé ở bảng này vào tay Đồng Tháp và An Giang.

Có lẽ thách thức lớn nhất cho 2 đội Bình Dương và Long An chính là chủ nhà TP.HCM. Đây là đội hình 2 của bóng đá trẻ TP.HCM sau đội 1 đã đầu tư cho Sài Gòn FC khi đăng ký đội hình rất trẻ chỉ có 1 cầu thủ sinh năm 2004 là thủ môn Nguyễn Võ Chí Cường, còn lại đều sinh năm 2005-2006. Nhưng cái tên quen thuộc được chờ đợi nhất ở đội chủ nhà chính là HLV Nguyễn Hoàng Xuân Trúc, cựu cầu thủ của Hải quan trước đây. Với biệt hiệu chú lùn "doraemon", Xuân Trúc luôn rất nhanh nhẹn và tinh quái trên sân, nên TP.HCM giao trọng trách cho anh thay vì đàn anh Hà Vương Ngầu Nại như trước đây với hy vọng chú lùn HLV này sẽ tạo ra những đột phá mạnh mẽ. Lực lượng còn rất trẻ nhưng nếu phát huy ý chí mạnh mẽ, sự kiên trì và tâm lý tốt thì TP.HCM hoàn toàn có thể tranh chấp vé vào VCK.

2 đội còn lại là Tiền Giang do HLV Lê Võ Chí Nguyện dẫn dắt cũng có vài nhân tố đáng chú ý như Mai Đăng Khoa, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Rảnh, Nguyễn Trọng nhân và nhất là chân sút Trần Thanh Phong từng gây ấn tượng khi ghi nhiều bàn thắng đẹp ở vòng loại năm rồi nhất là cú đúp trong ngày khai mạc vào lưới An Giang (đội sau đó giành huy chương đồng của giải). Còn Tây Ninh do HLV Hồ Thành Hào dẫn dắt cũng đang xây dựng lại nền móng từ lực lượng trẻ như Đinh Hoài Lâm, Trần Hải Kim Thành, Trương Đan Huy, Nguyễn Văn Bảo, Phan Thanh Sang..cũng tiềm ẩn có thể gây bất ngờ. Việc không mấy chênh lệch trình độ trong bảng E này hy vọng các trận đấu sẽ đậm chất tấn công và hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng.

Lịch thi đấu bảng E